El costo político del Adornigate: entre encuestas y desgaste

La situación del jefe de Gabiente arrastra hacia abajo a los libertarios. La silla eléctrica y la interna. El malestar reflejado en sondeos se asienta, también, en problemas de empleo y salarios. Las provincias y los municipios, con cajas apretadas. Redoblan agresiones a la prensa con un endeble informe ruso-africano-británico como base de justificación

Una larga arenga sorprendió a la mesa de la Casa Rosada. Sabían los ministros de Javier Milei que la reunión ampliada del pasado lunes tenía como objetivo principal mostrar una foto de respaldo a Manuel Adorni. No esperaban el extenso discurso del Presidente en defensa del vocero.

Hubo miradas cruzadas. La situación de Adorni caldea el clima interno. Para muchos, es insostenible. Pero entre esos “muchos” no se anotan quienes tienen la potestad de removerlo: Javier y Karina Milei.

El Adornigate, por su sencillez, interpela con facilidad a sectores sociales que vienen soportando la motosierra, estoicos hasta acá. Más fácil de entender que el caso $LIBRA, por ejemplo, una trama compleja con ribetes más profundos en la estructura del poder. Sin embargo, acaso por la condición inasible de la criptomoneda, aquel episodio hizo poca mella en la opinión pública.

En cambio, el crecimiento patrimonial inexplicable de quien hasta hace dos minutos asaba una humilde colita de cuadril en una parrilla sin revocar penetró capas que exceden a las redes sociales. Es comodilla en la feria del barrio, en el amontonamiento del transporte público, en el picado del fin de semana. Las encuestas lo relevan y muestran la abrupta caída de la aprobación del Gobierno.

Según un relevamiento de Zentrix, Patricia Bullrich desplazó a Milei en imagen positiva. En tanto, según Trends, Axel Kicillof superó a Milei en intención de voto. Esta última consultora es tildada ahora de “K”, etiqueta que nunca se le había endilgado antes, mientras el Presidente lideraba sus mediciones de forma persistente. En ese tren, otras encuestadoras habían marcado un piso en el aval a la gestión de Milei, con un crecimiento sostenido de la imagen negativa.

“Hay señales de desgaste político acelerado. El caso Adorni fue el detonante, que se suma a una situación difícil en las economías familiares, con récord de morosidad, caída del empleo e informalización del trabajo”, señaló un consultor que trajina despachos oficiales. Inclusive, los sondeos de circulación interna dan cuenta de una situación más dramática que la expresada por las encuestas de público conocimiento.

De allí la mirada atónita de los ministros en la reunión de Gabinete y los gestos adustos en las fotos obligadas con Adorni. Buena parte del oficialismo no logra comprender por qué Milei decide sostenerlo cuando la caída en picada del vocero arrastra al Gobierno.

Encuentran dos explicaciones. La primera es la falta de un reemplazante natural. No solo porque no aparece un nombre que seduzca, sino porque nadie parece dispuesto a subirse al tobogán. La silla de la Jefatura de Gabinete hoy, ante el insensible revoleo de carpetazos, es una silla eléctrica. Quien allí se siente tiene que estar dispuesto a dilapidar sus aspiraciones electorales en 2027. Debe ser un cruzado libertario, de los que no abundan. En líneas generales, los funcionarios apuestan estas semanas por el perfil bajo.

La segunda cuestión está ligada a la interna: Adorni es Karina, y la jefa política de La Libertad Avanza no está dispuesta a entregar la cabeza de su alfil predilecto. Máxime en tiempos de sospechas intestinas y cuando empiezan a asomar pulseadas por la estrategia electoral de 2027, una discusión que se adelantó más de lo previsto.

Quienes pregonan la hipótesis del reemplazo aventuran una táctica de “refresh” más amplio del Gabinete, para que la cara de Adorni se diluya entre otras. De haber cambios, que no sea solo uno, dicen. ¿Intentarán avanzar sobre organismos de la órbita de Santiago Caputo, como el Ministerio de Salud? Los más preocupados creen que la idea de relanzar el Gobierno puede funcionar. Y que, si bien este desplome de la popularidad se acentúa, Milei todavía está a tiempo de revertirlo.

Actividad, empleo y salario

En el llano, el salario registrado sigue en caída. El último reporte del INDEC, con datos de enero, menciona que en términos nominales la suba fue del 2% con una inflación de 2,8%. Nada parece indicar un cambio en esta tendencia, máxime con industrias a la baja y paritarias pisadas.

En sintonía, la morosidad en las familias alcanzó el 10,6% en entidades bancarias, según información oficial del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Aunque el dato más alarmante está por fuera del sistema tradicional: en las entidades no financieras la irregularidad en los créditos ya supera el 27% y comienza a golpear con dureza en las fintech.

El economista Osvaldo Giordano, presidente de IERAL de la Fundación Mediterránea, analizó para este medio: “La inflación sigue siendo una preocupación, pero deja de ser una meta excluyente. Entre las preocupaciones que ganan espacio, la principal es el deficiente desempeño del mercado de trabajo. El salario real, que había mostrado una recuperación inicial, volvió a estancarse y presenta signos de retroceso en los últimos meses. A comienzos de 2026 se ubica todavía por debajo de los niveles de noviembre de 2023 y casi un 25% por debajo de los máximos alcanzados hacia 2017 y 2018”.

A favor del Gobierno, la economía crece, apalancada por sectores que no generan mano de obra intensiva, como oil & gas, minería y agro. No obstante, el Observatorio de la Industria y el Desarrollo de la Universidad Tecnológica Nacional Avellaneda advierte sobre un desacople cada vez más marcado entre la actividad económica y la generación de empleo.

El informe de la UTN muestra un desacople entre actividad económica y empleo.

“En términos interanuales, el empleo asalariado privado cayó 1,4% (88.850 trabajadores menos), acompañado por retrocesos en el sector público (-0,5%) y entre autónomos (-0,5%), sin que el crecimiento del monotributo (+5,4%) logre compensar la pérdida”, sostiene el informe coordinado por el ingeniero Germán Supo.

El estudio también advierte sobre un deterioro en la calidad del empleo: la desocupación alcanzó el 7,5% en el cuarto trimestre de 2025, mientras que la informalidad trepó al 43%. Concluye que la economía argentina atraviesa una fase en la que el crecimiento pierde capacidad de traccionar empleo, “configurando un escenario de mayor fragilidad laboral y desafíos crecientes para la estructura productiva”.

Provincias y municipios

Este escenario abre paradojas: la debilidad política del Ejecutivo no se traduce al Congreso, donde el Gobierno sigue blindando sus reformas. La última, la modificación de la ley de Glaciares, a pedido de las provincias mineras.

Los gobernadores siguen siendo centrales para sostener la estrategia parlamentaria de Javier Milei, pese a que los distritos no reciben obras y cae la coparticipación. Distintas provincias consultadas dan a entender que esta dinámica continuará, ya que es el momento en que los mandatarios “tienen que sacarle a Milei todo lo que puedan”, según dijeron desde un distrito dialoguista.

“Es un año en el que los gobernadores se tienen que enfocar en la gestión y no enredarse en una pelea política, más aún cuando no hay liderazgos nacionales definidos. En 2027 pueden jugar de nuevo en lo político, ahora no les conviene”, agregaron desde otros pagos.

Entre esas maniobras, Milei habilitó $400.000 millones en adelantos por coparticipación federal para 12 distritos, incluyendo a dos provincias opositoras como Tierra del Fuego y La Rioja, pese a que Martín Menem prefería no darle una soga al opositor Ricardo Quintela. También Sandra Pettovello cerró acuerdos para financiar las cajas jubilatorias de Corrientes y Santa Fe.

En los municipios, en tanto, empieza a apretar el zapato. El Consejo Federal de Intendentes (COFESA) denunció una “asfixia financiera”. En Sauce de Luna, Entre Ríos, parte de los sueldos públicos se pagará con bonos alimentarios. En Malargüe, Mendoza, el municipio no pudo afrontar la factura de la luz.

En diálogo con Ámbito, Daniel Passerini, intendente de Córdoba, anticipó que pedirán tratar en el Congreso la eliminación del impuesto a los combustibles. “No vuelve a la gente y se lo lleva Nación”, dijo.

“También estamos pidiendo que los ATN, que se manejan con chequera y látigo, se coparticipen, ya que se conforman con aportes de todo el país”, advirtió. “El Gobierno aplicó una motosierra selectiva. El transporte es el mejor ejemplo. En el AMBA hubo una crisis porque se recortaron subsidios, en el interior directamente no hay subsidios, los pagamos en los municipios. Tuvimos que hacer una reingeniería y cargar una parte al usuario: hoy en Córdoba el boleto está $1720”, agregó.

Fuente: ámbito

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