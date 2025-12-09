Verano 2026: el…

El género musical alcanzó este logro en la reunión del Comité de la UNESCO en Nueva Delhi. La Organización de las Naciones Unidas definió al “género musical bailable y dinámico” que es parte de la cultura local y nacional.
El cuarteto, género emblemático de la cultura popular de Córdoba, fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, en el marco de la vigésima sesión del Comité Intergubernamental de la UNESCO que se desarrolló en Nueva Delhi, India.
Unesco definió al cuarteto como “un género musical bailable y dinámico que fusiona estilos musicales criollos locales con influencias de inmigrantes europeos”. Sus primeras orquestas incluyeron instrumentos como el piano, el violín, el acordeón y el contrabajo, con un cantante dirigiendo la actuación, según el comunicado de la entidad.
Analizó que el género incorporó ritmos caribeños, percusión afrolatina e instrumentos de viento con el pasar de los años. “Convirtiéndose en una parte importante de la cultura local. Hoy en día, el cuarteto sigue siendo una expresión cultural importante, con letras que a menudo se centran en la vida cotidiana, el amor y la alegría”, destacó.
“Es popular en los bailes, donde se presentan orquestas de ocho o más músicos y la gente baila en círculos, siguiendo un ritmo rápido conocido como la tunga”, cerró. La Municipalidad de Córdoba había anunciado la admisión del género para integrar la lista.
La candidatura fue tratada alrededor de las 7.30 (hora argentina), según confirmó el secretario de Fortalecimiento Vecinal, Cultura y Deportes de la Municipalidad de Córdoba, Héctor “Pichi” Campana.
FOTO: La Mona Jiménez siempre con su gente
“Estamos realmente muy contentos que el cuarteto sea declarado patrimonio cultural inmaterial de la humanidad”, dijo Campana.
El funcionario destacó la relevancia de esta noticia para todos aquellos que han hecho del cuarteto parte de sus vidas, incluyendo “los cantantes, los escritores, los productores, aquellos que de una u otra manera su vida gira alrededor del cuarteto”.
«Me parece que es un día especial, un día diferente, este género tan nuestro. Bueno, la verdad que nos pone muy contentos a todos y nos pone a pensar a ver de qué manera acompañaremos a toda la familia del cuarteto a festejar esta distinción”, agregó.
Ejemplos de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad
La Convención General de la Organización reconoce a los siguientes elementos como Patrimonio Cultural Inmaterial:
- Las tradiciones orales, incluido el idioma como vehículo del patrimonio cultural material
- Las artes del espectáculo
- Los usos sociales, rituales y actos festivos
- Los conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo
- Las técnicas artesanales tradicionales
Qué significa esto para el cuarteto de Córdoba
El cuarteto fue sometido a un proceso de evaluación para poder ser declarado oficialmente como tal. Implica el reconocimiento de su valor cultural y marca el comienzo de un paso que podría culminar en la declaración oficial del género como patrimonio mundial.
“El cuarteto y nuestra identidad se venia gestando desde el día de la fundación de nuestra ciudad. Porque tiene expresiones de prácticamente todas las diversidades culturales, religiosas y étnicas de quienes eligieron y elegimos Córdoba”, había dicho el intendente Daniel Passerini.
“Es una expresión viva que nos enorgullece, que esta presente en cada baldosa, en cada centímetro, en cada puerta, en cada ventana y en cada casa de la ciudad”, agregó sobre la postulación del cuarteto.
Mientras que, el secretario de Comunicación y Cultura, Mariano Almada, destacó el logro “de todo un equipo que fue a cada plaza, a cada barrio, que estuvo en los bailes recolectando las firmas”. En este sentido, a través de la Ordenanza 12.205 del Concejo Deliberante, se declaró al género como Patrimonio Cultural.