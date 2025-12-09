Verano 2026: el…

El género musical alcanzó este logro en la reunión del Comité de la UNESCO en Nueva Delhi. La Organización de las Naciones Unidas definió al “género musical bailable y dinámico” que es parte de la cultura local y nacional.

El cuarteto, género emblemático de la cultura popular de Córdoba, fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, en el marco de la vigésima sesión del Comité Intergubernamental de la UNESCO que se desarrolló en Nueva Delhi, India.

Unesco definió al cuarteto como “un género musical bailable y dinámico que fusiona estilos musicales criollos locales con influencias de inmigrantes europeos”. Sus primeras orquestas incluyeron instrumentos como el piano, el violín, el acordeón y el contrabajo, con un cantante dirigiendo la actuación, según el comunicado de la entidad.

Analizó que el género incorporó ritmos caribeños, percusión afrolatina e instrumentos de viento con el pasar de los años. “Convirtiéndose en una parte importante de la cultura local. Hoy en día, el cuarteto sigue siendo una expresión cultural importante, con letras que a menudo se centran en la vida cotidiana, el amor y la alegría”, destacó.

“Es popular en los bailes, donde se presentan orquestas de ocho o más músicos y la gente baila en círculos, siguiendo un ritmo rápido conocido como la tunga”, cerró. La Municipalidad de Córdoba había anunciado la admisión del género para integrar la lista.

La candidatura fue tratada alrededor de las 7.30 (hora argentina), según confirmó el secretario de Fortalecimiento Vecinal, Cultura y Deportes de la Municipalidad de Córdoba, Héctor “Pichi” Campana.

FOTO: La Mona Jiménez siempre con su gente

“Estamos realmente muy contentos que el cuarteto sea declarado patrimonio cultural inmaterial de la humanidad”, dijo Campana.

El funcionario destacó la relevancia de esta noticia para todos aquellos que han hecho del cuarteto parte de sus vidas, incluyendo “los cantantes, los escritores, los productores, aquellos que de una u otra manera su vida gira alrededor del cuarteto”.

«Me parece que es un día especial, un día diferente, este género tan nuestro. Bueno, la verdad que nos pone muy contentos a todos y nos pone a pensar a ver de qué manera acompañaremos a toda la familia del cuarteto a festejar esta distinción”, agregó.

Camino al reconocimiento

El proceso comenzó en 2022, impulsado inicialmente por la gestión municipal de Martín Llaryora y continuado por el actual intendente, Daniel Passerini.

La propuesta fue elaborada en conjunto por la Cancillería y el Ministerio de Cultura de la Nación, y contempla aspectos centrales del género, como su identidad, su historia y las prácticas asociadas al baile, la música y la letra.

Campana indicó que la candidatura fue sometida a revisiones y aclaraciones hasta mediados de este año, y que en noviembre Argentina fue invitada a participar del plenario de la UNESCO, aunque finalmente no viajó.

Qué es un Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad

Según la página oficial de la Unesco, el patrimonio cultural inmaterial incluye prácticas y expresiones vivas heredadas de antepasados y transmitidas a sus descendientes. Se trata de tradiciones orales, artes escénicas, usos sociales, rituales, actos festivos, conocimientos y prácticas relacionadas a naturaleza, universo, saberes y técnicas vinculados a la artesanía tradicional.

La ópera lírica italiana es Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. (Foto AP/Luca Bruno)

La Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial fue adoptada por la Conferencia General de la Organización en octubre de 2003. Sin embargo, entró en vigor el 20 de abril de 2006, y sus objetivos principales son:

La salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial

El respeto del patrimonio cultural inmaterial de las comunidades, grupos e individuos

La sensibilización en el plano local, nacional e internacional del patrimonio cultural inmaterial

El reconocimiento recíproco del patrimonio cultural inmaterial entre países y la cooperación y asistencia internacionales.

Ejemplos de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad

La Convención General de la Organización reconoce a los siguientes elementos como Patrimonio Cultural Inmaterial:

Las tradiciones orales , incluido el idioma como vehículo del patrimonio cultural material

, incluido el idioma como vehículo del patrimonio cultural material Las artes del espectáculo

del espectáculo Los usos sociales , rituales y actos festivos

, rituales y actos festivos Los conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo

y usos relacionados con la naturaleza y el universo Las técnicas artesanales tradicionales

Qué significa esto para el cuarteto de Córdoba

El cuarteto fue sometido a un proceso de evaluación para poder ser declarado oficialmente como tal. Implica el reconocimiento de su valor cultural y marca el comienzo de un paso que podría culminar en la declaración oficial del género como patrimonio mundial.

El intendente Passerini (izquierda) y el secretario de Cultura municipal, Mariano Almada (derecha), hicieron el anuncio (Prensa Municipalidad de Córdoba).

“El cuarteto y nuestra identidad se venia gestando desde el día de la fundación de nuestra ciudad. Porque tiene expresiones de prácticamente todas las diversidades culturales, religiosas y étnicas de quienes eligieron y elegimos Córdoba”, había dicho el intendente Daniel Passerini.

“Es una expresión viva que nos enorgullece, que esta presente en cada baldosa, en cada centímetro, en cada puerta, en cada ventana y en cada casa de la ciudad”, agregó sobre la postulación del cuarteto.

Mientras que, el secretario de Comunicación y Cultura, Mariano Almada, destacó el logro “de todo un equipo que fue a cada plaza, a cada barrio, que estuvo en los bailes recolectando las firmas”. En este sentido, a través de la Ordenanza 12.205 del Concejo Deliberante, se declaró al género como Patrimonio Cultural.

