El dato que entusiasma al sector turístico local de cara a la temporada de verano

Tiene que ver con el clima, los días de playa y las precipitaciones.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) difundió el reporte trimestral del clima para este verano y las perspectivas generaron optimismo en el sector turístico de Mar del Plata y la Costa Atlántica.

Según el pronóstico extendido —válido desde diciembre hasta finales de febrero, coincidiendo prácticamente con la temporada alta—, lo más probable es que las temperaturas se ubiquen por encima de lo normal, mientras que las lluvias no superarán los niveles históricos.

En relación a la temperatura, el informe indica que existe una probabilidad de entre el 40 y el 45% de que en las ciudades de la Costa Atlántica bonaerense se registren valores superiores al promedio habitual. Este escenario abre un panorama favorable para quienes elijan veranear en la región, ya que se espera un clima cálido sostenido durante toda la temporada.

En cuanto a las precipitaciones, el SMN anticipa un período de total estabilidad, con lluvias dentro del promedio histórico, estimado en unos 100 milímetros por mes. De esta manera, no se espera que las precipitaciones interfieran con el disfrute de las vacaciones ni afecten la planificación turística.

Con estas proyecciones, Mar del Plata se posiciona nuevamente como uno de los destinos más elegidos del país, respaldado esta vez por un dato clave: el clima acompañaría de forma ideal a quienes lleguen a disfrutar del verano en la ciudad.

Fuente: Ahora Mar del Plata

