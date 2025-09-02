El Día del Empleado de Comercio se trasladará al lunes 29 de septiembre

El Sindicato de Empleados de Comercio informa que este año la conmemoración del Día del Empleado de Comercio, establecida por la Ley 26.541, se trasladará del viernes 26 al lunes 29 de septiembre, en acuerdo con las cámaras empresarias del sector.

De esta manera, el lunes 29 será considerado feriado nacional para todos los trabajadores mercantiles, lo que significa que:

Los grandes comercios, shoppings, supermercados, hipermercados, mayoristas, cadenas de indumentaria y áreas administrativas permanecerán cerrados.

Este traslado busca favorecer un fin de semana largo, garantizando al mismo tiempo el derecho al descanso de las y los trabajadores.

El Día del Empleado de Comercio se celebra cada 26 de septiembre en recuerdo de la sanción de la Ley 11.729 en 1934, que introdujo modificaciones pioneras en el Código de Comercio. Esta norma otorgó a los trabajadores mercantiles derechos fundamentales como la indemnización por despido, licencias por enfermedad, vacaciones pagas y regulaciones en la relación laboral.

Décadas más tarde, en 2009, mediante la Ley 26.541, se estableció que cada 26 de septiembre sea considerado un feriado nacional para el sector mercantil, equiparándolo a los feriados tradicionales y consagrando un hito en la historia de la organización sindical argentina.

El Día del Empleado de Comercio es más que un feriado: representa el reconocimiento histórico a la lucha sindical que permitió conquistar derechos laborales que hoy forman parte de la legislación general del trabajo en Argentina. Es una jornada que destaca la centralidad de la actividad mercantil en la vida económica y social del país, y la importancia de miles de trabajadores que sostienen día a día el funcionamiento del comercio.

Comentarios

comentarios