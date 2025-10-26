El dispositivo “Salud en tu Barrio” estará en la ONG Palestra y en el CAPS Ex Combatientes

Del lunes 27 al viernes 31, en el horario de 9 a 14, se realizarán controles odontológicos, pediátricos, vacunación de calendario, capacitación en RCP, testeos de VIH y Sífilis y vacunación antirrábica, entre otros. También durante toda la semana estará el Consultorio Móvil Odontológico estará en la Asociación de Fomento Cerrito y San Salvador, de 9 a 13, para niños y adultos sin turno previo.

La Municipalidad de General Pueyrredon -a través de la Secretaría de Salud- continúa recorriendo los barrios de la ciudad con los dispositivos de Salud en tu Barrio brindando diferentes controles de salud y charlas de promoción y prevención.

Los dispositivos sociosanitarios e itinerantes buscan reforzar y complementar la atención que se brinda diariamente en los 34 Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS).

Desde el lunes 27 de octubre al viernes 31 de octubre, de 9 a 14, el primer dispositivo funcionará en la ONG Palestra, ubicada en Cerrito 1280, esquina Azopardo.

En detalle, se realizarán testeos de VIH y Sífilis, se aplicarán vacunas de calendario, se gestionarán turnos para atención en los CAPS y charlas de concientización sobre dengue.

El martes se recibirán consultas sobre el servicio de ginecología y educación a la comunidad. El miércoles se brindará asesoramiento y orientación sobre salud mental. El jueves se realizarán controles oftamológicos con control de glaucoma para niños y el viernes habrá talleres de odontopediatría para niños. Además, el viernes se hará una capacitación de RCP a las 14 (los interesados deben inscribirse en la sede de la ONG).

Asimismo, de lunes a viernes, se efectuarán castraciones de mascotas en la sede de la ONG Palestra (las personas interesadas deberán presentarse antes de las 8). Y el jueves habrá una jornada de vacunación antirrábica.

Por otro lado, el segundo dispositivo de Salud en tu Barrio permanecerá en la misma fecha en el CAPS Ex Combatientes, ubicado en Misiones 3172, de 9 a 14.

Con respecto a los servicios, se realizarán testeos de VIH y Sífilis, se aplicarán las vacunas de calendario, se gestionarán turnos para especialidades en los CAPS y se llevarán a cabo charlas sobre tenencia responsable de animales y el dengue.

Además, el martes a las 10 habrá charlas sobre RCP y Primeros Auxilios. El miércoles se llevarán a cabo talleres de odontopediatría para niñas y niños y consultas ginecológicas y educación a la comunidad.

En tanto, el jueves habrá asesoramiento y orientación sobre Salud Mental con agentes del Servicio Municipal de Atención a las Adicciones (SEMDA). Y el viernes tendrán lugar los controles de oftalmología y de glaucoma para niños y vacunación antirrábica para perros y gatos.

Finalmente, el tercer dispositivo estará en el CAPS Ex Combatientes, ubicado en Misiones 3172, este viernes 31 de 10 a 14 con una charla taller sobre prevención y manejo de la hipertensión y encuesta sobre factores de riesgo, control glucémico y pautas de educación en diabetes, taller de cesación tabáquica, taller de alimentación saludable y consejería nutricional. Además, se completarán las libretas de vacunación de calendario, testeos de VIH y Sífilis, control de tensión arterial y gestión de turnos para los CAPS.

Por otro lado, también se informa que el Consultorio Móvil Odontológico brindará atención a niños, niñas y adultos junto a recomendaciones para el cuidado y la higiene bucal. Esto se realizará del lunes 27 ala viernes 31 de octubre en la Asociación de Fomento Cerrito y San Salvador, ubicada en Cerrito 1554, de 9 a 13 sin turno previo.

Para más información sobre el dispositivo de Salud en tu Barrio ingresar en www.mardelplata.gob.ar/dispositivosaludentubarrio.

