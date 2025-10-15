El doble femicida rompió el silencio: “Todo fue por justicia”

Pablo Laurta rompió el silencio y afirmó: “Todo fue por justicia”. El doble femicida de Córdoba brindó sus primeras declaraciones este miércoles a Canal 9 Litoral, en momentos en que comenzaba su traslado desde Gualeguaychú, ciudad en la que fue detenido el domingo, hacia a Concordia, donde será imputado por la desaparición y muerte del chofer Martín Palacio.

“Que todo fue por justicia”, reafirmó el femicida ante la repregunta, antes de que los uniformados cerraran la puerta de la camioneta.

Traslado hacia Concordia

Pablo Laurta está señalado como el principal sospechoso del brutal asesinato del chofer Martín Sebastián Palacio. La familia de la víctima no se presentó para identificar los restos hallados por la Policía aunque extraoficialmente todo indica que se trata del joven que vivía en CABA.

Según se informó, el cuerpo de Palacio fue hallado decapitado y mutilado días atrás en un camino vecinal de Estación Yeruá, en el departamento Concordia. El arribo del detenido está previsto para antes de las 9, momento en el que prestará declaración indagatoria ante la fiscal Daniela Montangie. En la Capital del Citrus se estima que el uruguayo estará dos o tres días. Luego será trasladado a Córdoba.

Caso Pablo Laurta: “Estamos ante una verdadera mente criminal metódica”

El ministro de Seguridad y Justicia de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, brindó una conferencia de prensa este martes por el caso de Pablo Laurta, el doble femicida buscado en Córdoba y el principal sospechoso de la desaparición y muerte del chofer Martín Palacios en Entre Ríos.

“Estamos ante una verdadera mente criminal metódica que manejó todas las variables y no lo hizo por mero impulso. Tuvo plena conciencia de los delitos que iba a cometer. Será motivo de estudio de libros y manuales cómo esta persona cometió estos delitos aberrantes”, afirmó el funcionario provincial.

“Estuvo 10 días practicando cómo manejar un kayak”

“Esto obedeció a un plan. Tuvo un plan criminal para asesinar a estas dos personas en Córdoba y posiblemente a Martín. Es un plan con el que vino desde Uruguay”, reafirmó Roncaglia. Asimismo, dijo que Laurta alquiló una cabaña en Salto, donde abandonó su vehículo, y luego cruzó en una embarcación por algún punto de Puerto Yeruá.

Luego, llegó a Concordia el martes 7, día en que comienza su recorrido delictivo con la contratación del chofer Martín Palacios. En la conferencia, Roncaglia realizó una cronología de los episodios y de los pasos de la investigación, así cómo también enumeró las pruebas que incriminan al uruguayo en el asesinato en Entre Ríos.

“El contexto nos permite sospechar en un 99% que el cuerpo hallado puede ser el de Martín Palacios”, agregó, sobre el proceso de identificación de los restos que se hallaron este martes en un camino vecinal que conecta Estación con General Campos, en el departamento Concordia.

A Pablo Laurta lo trasladarán primero a Concordia para indagarlo por la desaparición del Martín Palacios

Pablo Laurta será trasladado este miércoles desde Gualeguaychú a Concordia, para ser indagado por la desaparición y el presunto crimen de Martín Palacios, el chofer que contrató para viajar hacia Córdoba antes de cometer el doble femicidio.

El acusado deberá comparecer ante la Justicia en Entre Ríos y pasará un día más en la provincia, antes de ser llevado a la cárcel de Bower, en Córdoba, donde lo esperan para imputarlo por el crimen de su expareja y su exsuegra.

Hallazgo de un cuerpo

La fiscal a cargo de la investigación de la desaparición de Martín Palacios, Daniela Montangie, habló con Canal 9 Litoral sobre el cuerpo encontrado este lunes a la vera de un camino vecinal que conecta Estación con General Campos, en el departamento Concordia.

“Hay altas probabilidades que sea el cuerpo de Martín Palacios”, aseguró la fiscal a cargo del caso.

En ese sentido, Montangie señaló: “No podemos certificar que sea la persona buscada, Martín Palacios, pero tenemos evidencias por la zona”.

La fiscal calificó como “avanzada” a la investigación, y reveló detalles sobre la desaparición de Palacios, oriundo de Buenos Aires, quien había quedado en levantar a un pasajero en Concordia. Este pasajero, un uruguayo conocido como “Pablo”, fue la última persona con la que Palacios tuvo contacto antes de que su señal se perdiera.

La fiscal dijo que la pesquisas, que incluyeron un “investigación sigilosa de cámaras, de antenas de teléfonos y demás”, determinaron que la zona de General Campos y Concordia era donde se había perdido la señal. Se observó en las cámaras una relación de confianza entre Palacios y el pasajero, quienes se saludaban con un beso.

La causa dijo la fiscal exige una doble jurisdicción, ya que el responsable “tiene que estar a disposición de las de las dos provincias y son dos procedimientos distintos”.

El imputado Pablo Laurta se encuentra a disposición del juez de garantía, Gabriel Aceró, y del juez de Córdoba. La fiscal concluyó destacando el arduo trabajo policial: “Realmente no durmieron mirando cámaras, mirando las antenas, continuamente en comunicación con la policía de Paraná y de Entre Ríos”.

Fuente: Ahora Mar del Plata

