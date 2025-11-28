EL DOCUMENTAL DE DIVIDIDOS LLEGA AL MAR

Este domingo 30 a las 18h se estrenará en el Auditorio del Museo MAR el documental “Sonidos, barro y piel” sobre la banda Divididos. Será en el marco del encuentro Enrock y contará con la presencia de su director Leopoldo Montero Ciancio. El acceso será por orden de llegada hasta completar el cupo de la sala.

El trío publicó el film que retrata su flamante disco, el primero de estudio en 15 años. Conocé el proceso creativo que le dio vida a las nuevas canciones. Después de 15 años sin editar un álbum de estudio, Divididos regresó con todo: no solo lanzó un nuevo disco, sino con un audiovisual. Retrata el proceso creativo y personal detrás de su nueva obra.

Sonidos, barro y piel revisita el estudio La Calandria, lugar histórico para la banda, y recoge escenas cargadas de intimidad: Mollo pintando paredes, Catriel sorprendiendo con su sentido del humor, y momentos de creación analógica en plena grabación entre 2019 y 2025. En su paso por la pantalla, el documental revela la química entre los músicos: la amistad, la paciencia, el oficio que se sedimenta con los años.

La banda compuesta por Ricardo Mollo, Diego Arnedo y Catriel Ciavarella presentó recientemente su álbum homónimo en el Movistar Arena, en un evento que combinó la proyección del documental, una escucha colectiva y una conversación con el filósofo Darío Sztajnszrajber. Fueron casi cuatro horas donde se desplegó una experiencia más profunda que un concierto tradicional.

Cabe destacar que Divididos llegará a Mar del Plata el 6 de febrero en Bendu Arena.

