El dólar blue cerró la semana en alza

El dólar blue cerró en alza a $375 en la punta vendedora, en una semana en la que alcanzó su récord histórico y los tipos de cambio financieros continuaron su racha alcista, según las principales cotizaciones del mercado cambiario.

El dólar blue se ofreció a $372 en la punta compradora, mientras que en la venta quedó $3 de su récord nominal de $378 del martes pasado. La divisa marginal se recuperó de una baja en el comienzo de la rueda y la brecha con el tipo de cambio oficial mayorista se ubica

en el 104,4%.

Los tipos de cambio financieros siguieron en alza y el Contado con Liquidación acumuló dos ruedas en aumento hasta los $361 y la brecha con el tipo de cambio oficial alcanzó el 98,4%.El MEP o dólar bolsa subió hasta los $ 348 y el spread con la cotización oficial mayorista tocó el 90,3%.

Durante la semana el Banco Central (BCRA) totalizó ventas por US$ 143 millones y el acumulado del mes cae ahora a US$ 137 millones de compras netas, después de la rueda de hoy en la que volvió a realizar ventas por US$ 34 millones para atender la demanda en el mercado.

El dólar sin impuestos se ofreció a $190,62, según el promedio que surge de los principales bancos privados y en el Banco Nación subió 50 centavos y opera a $189,75.

El dólar Qatar gana 84 centavos y operó en el cierre a $381,24 para la venta y sigue por encima de la cotización de la divisa paralela.El dólar turista o tarjeta se ofreció a $333,59 y el ahorro o solidario que incluye la carga impositiva cerró en $314,52.

El mayorista, que regula el BCRA, finalizó la rueda a $183,45 y en la semana subió $ 2,18, la corrección semanal más alta desde el final de diciembre pasado.

FUENTE: NA

