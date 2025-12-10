El dólar enfrenta una rueda clave marcada por el regreso del Gobierno al mercado de deuda

La divisa mayorista avanzó tras el feriado hasta $1.442 en una rueda equilibrada pero con mayor demanda inicial. La atención de los operadores está puesta en el precio de corte del Bonar 2029N, que funcionará como test clave para la estrategia de financiamiento del Gobierno.

Tras el feriado, los bonos y las acciones cayeron mientras que el dólar tuvo una leve alza. Este movimiento tuvo más que ver con factores técnicos que cambios de flujo, en un mercado que centra la atención en la licitación primaria del Bonar 2029N prevista para este miércoles.

El dólar mayorista avanzó 7 pesos (0,5%) y cerró a $1.442 para la venta. En lo que va de diciembre acumula un ajuste de $9,50. En paralelo, el esquema de bandas cambiarias del Banco Central estableció para este martes un techo de libre fluctuación de $1.515,50, lo que deja al tipo de cambio oficial todavía 5,1% por debajo de ese límite.

En tanto, las reservas internacionales brutas del Banco Central restaron marginales u$s17 millones, a u$s41.739 millones, nuevamente sin intervención de la entidad monetaria en el mercado de contado.

Según Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios, la rueda inició en los mismos valores del cierre previo pero con un sesgo más demandante. Ese mayor apetito llevó a la divisa a operar en su máximo intradiario de $1.442, donde la oferta logró imponerse. Luego, el precio retrocedió gradualmente hasta tocar un mínimo de $1.436 pasado el mediodía. Hacia el cierre, el mercado recuperó parte del terreno y el dólar volvió a los niveles iniciales. El volumen operado se mantuvo estable, alcanzando u$s379 millones.

La prudencia del mercado cambiario está directamente vinculada con la expectativa por el Bonar 2029N, un instrumento que se transformará en una prueba para el Gobierno en su intento por recuperar el acceso al financiamiento. El título ofrece un cupón del 6,5% anual y podría rendir cerca del 9% si el precio de corte se ubica por debajo de la par. Operadores y analistas anticipan que la licitación será determinante para evaluar el apetito inversor, el monto adjudicado y el impacto sobre el riesgo país y las reservas.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy, miércoles 10 de diciembre

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar opera a $1.442.

El dólar oficial minorista cotiza a $1.415 para la compra y a $1.465 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa cotiza a $1.463,14 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, miércoles 10 de diciembre

El dólar blue opera en $1.425 para la compra y a $1.445 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

Valor del CCL hoy, miércoles 10 de diciembre

El dólar CCL cotiza a $1.510,43 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4,8%.

Valor del dólar MEP hoy, miércoles 10 de diciembre

El dólar MEP opera a $1.468,72 y la brecha con el dólar oficial es de 1,9%.

Precio del dólar tarjeta hoy, miércoles 10 de diciembre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.904,50.

Cotización del dólar cripto hoy, miércoles 10 de diciembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.490,79, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, miércoles 10 de diciembre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s94.245, según Binance.

