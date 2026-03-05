El Ejecutivo le descuenta el día a los docentes municipales que hicieron paro el lunes

El municipio dispuso que se descuente el día a los agentes municipales que no trabajaron el 2 de marzo por adherir al paro nacional convocado por CTERA.

El gobierno municipal dispuso que se realicen descuentos salariales a los docentes municipales que se sumaron al paro el lunes 2 de marzo, en el inicio del ciclo lectivo. La medida de fuerza fue en el marco de un paro nacional convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA).

La decisión quedó establecida mediante una resolución, firmada por el secretario Legal, Técnico y de Hacienda, Mauro Martinelli. Allí se determina que las inasistencias vinculadas a esa medida de fuerza deberán descontarse del salario del mes correspondiente, salvo que estén justificadas por alguna causal prevista en la normativa vigente.

La medida se originó tras una nota presentada por el Sindicato de Trabajadores Municipales del Partido de General Pueyrredon, en la que se informó la adhesión a la protesta convocada a nivel nacional por el gremio docente para el lunes 2 de marzo.

De hecho, el intendente Agustín Neme encabezó el acto de inicio del ciclo lectivo el martes 3 de marzo, en uno de los establecimientos educativos del municipio.

El gobierno local señaló que el derecho a percibir haberes se encuentra ligado, como principio general, a la efectiva prestación del servicio. Bajo ese criterio, el Ejecutivo sostiene que no corresponde abonar salarios cuando no existe cumplimiento de tareas.

El documento también menciona antecedentes judiciales y fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que respaldan ese criterio. Según se indica, la jurisprudencia sostiene que en la relación de empleo público “no corresponde abonar salarios por trabajos no realizados”, es decir, cuando no hay prestación efectiva de servicios.

Otro de los argumentos planteados por el municipio es que la medida de fuerza convocada por CTERA no se originó en un conflicto laboral local ni estuvo vinculada con condiciones salariales o laborales específicas del personal docente municipal.

En ese marco, el Ejecutivo sostuvo que el Estado empleador no tiene la obligación de financiar una medida de acción directa convocada por organizaciones gremiales.

La resolución también establece responsabilidades para las áreas administrativas. En particular, dispone que los responsables jerárquicos, jefes y encargados de dependencias municipales deberán informar a la Dirección de Recursos Humanos la nómina del personal que no haya prestado servicio ese día por adherir al paro.

Fuente: MI8

