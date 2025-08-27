El Enduro de Invierno comienza este viernes debido a pronósticos climáticos

El evento se adelanta un día y se llevará a cabo el viernes y el sábado. Los cortes de tránsito comenzarán a la 0 de este jueves y se mantendrán hasta las 0 del domingo y se pueden consultar en www.waze.com/es-419/events/enduro-AR-2025-08-29

La Organización del Enduro del Invierno informa que, tras un exhaustivo análisis de los pronósticos meteorológicos y en resguardo de la seguridad de todos los involucrados, se resolvió reprogramar el cronograma de competencia. El evento se llevará a cabo este viernes y sábado y no sábado y domingo como estaba previsto originalmente.

Los cortes de tránsito se mantienen en los mismos lugares pero a partir de la 0 de este jueves y hasta la 0 del domingo.

Esta decisión responde al compromiso prioritario de garantizar la integridad física de los pilotos, la seguridad del público asistente y las mejores condiciones operativas para el desarrollo deportivo. Asimismo, también precisaron que los informes climáticos anticipan un escenario adverso que podría comprometer la normal realización del evento en las fechas originales.

El cronograma reprogramado queda de la siguiente forma:

Viernes 29

8 hs: Apertura del predio e instalación de equipos.

De 8 a 17: Inscripción y administrava general en el circuito.

9 a 17: Colocación de transponders.

12 hs: Monster Energy Freestyle Show (Warm Up).

14 hs: Show en vivo.

15 hs: Monster Energy Freestyle Show.

16 hs: Entrenamientos Motos – Grupo 2 “Amateur Division” (30 min)

16.45 hs: Entrenamientos Motos – Grupo 1 “Pro Division” (30 min)

17.30 hs: Entrenamientos ATV Grupo 1 y Grupo 2 (30 min)

19 hs: Cierre de actividades.

Sábado 30

7 hs: Apertura del predio.

De 7 a 10: Colocación de transponders.

De 8 a 12: Inscripción y administrava general en el circuito.

7.30 hs: Parque cerrado Motos Grupo 1 “Pro Division”.

8 hs: Parque cerrado Motos Grupo 2 “Amateur Division”.

08:45 hs: Parque cerrado ATVs.

10 hs: Cierre de Parque Cerrado.

10.45 hs: Apertura oficial del evento.

11 hs: Manga 1 – Motos Grupo 1“Pro Division” (35 min + 1 vuelta).

12.15 hs: CarreraMotos – Grupo 2 “Amateur Division” (35 min + 1 vuelta).

13.15 hs: Parque cerrado Motos Grupo 1 “ “ Pro Division” Pro Division” (20 min.).

13:30 hs. Monster Energy Freestyle Show.

13.35 hs: Cierre de Parque Cerrado.

14:30 hs: Manga 2 – Motos Grupo 1“Pro Division” (35 min + 1 vuelta).

15:30 hs: Show en vivo: J Rei.

16:30 hs: Carrera ATVs Grupo 1 + Grupo 2 (35 min + 1 vuelta).

17.30 hs: Entrega de premios al resto de las categorías.

19 hs: Cierre definitivo de actividades.

