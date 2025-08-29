El Enduro del Invierno 2025 comenzó con un show de acrobacias

Una gran cantidad de público se acercó al circuito de 4.2 kilómetros entre La Perla y Puerto Cardiel, donde también disfrutó del concierto de Valentino Merlo. Este sábado será el momento de la competencia oficial. Habrá foodtrucks, feria de emprendedores y una segunda instancia del Monster Energy Freestyle Show. El espectáculo musical estará a cargo de J Rei y DJ Jefa. Habrá cortes de tránsito y cambio de recorrido de colectivos.

Este viernes se llevó a cabo la primera jornada del Enduro del Invierno (EDI) en las playas del Norte de nuestra ciudad. Una gran cantidad de marplatenses y turistas pudieron disfrutar de los primeros entrenamientos de los distintos equipos y de espectaculares acrobacias del show de freestyle de Monster Energy, además del recital de Valentino Merlo.

Con un circuito único de 4.2 kilómetros sobre la arena -y ubicado entre La Perla y Puerto Cardiel- Mar del Plata vuelve a consolidarse como epicentro del motociclismo internacional y del turismo deportivo en todo el país.

“Hoy tuvimos la primera jornada de este Enduro de Invierno, una edición internacional avalada por la Federación Internacional de Motociclismo”, señaló al respecto Bernardo Martín, presidente del EMTURyC. “Tuvimos la participación de casi 400 pilotos y una concurrencia multitudinaria, que disfrutó y vibró con las pruebas y con el show de Valentino Merlo”, agregó.

“El público también pudo disfrutar en todo su esplendor los saltos y acrobacias del Monster Energy Freestyle Show. Se espera para mañana sábado la competencia oficial, por lo que esperamos una concurrencia masiva”, finalizó el funcionario.

En ese sentido, este sábado, la actividad comenzará a las 7, con la apertura del predio. A las 10.45 se llevará a cabo la apertura oficial del evento, para dar paso a las primeras competencias. A las 13.30 se desarrollará una nueva instancia del Monster Energy Freestyle Show. A las 15.30 será el turno del espectáculo musical a cargo de J. Rei y posteriormente se desarrollarán el resto de las competencias. A las 17.30 será la premiación.

El Enduro del Invierno 2025 entrará en la historia por ser fecha oficial del FIM Sand Races World Championship (el campeonato mundial de carreras sobre arena). Más de 20 categorías de motos y cuatriciclos compiten en un entorno de altísimo nivel.

Cortes de tránsito

Desde la Dirección de Tránsito se dispusieron cortes de tránsito hasta las 0 del lunes en las intersecciones de Patricio Peralta Ramos y Libertad; Patricio Peralta Ramos e Ituzaingó; Independencia e Ituzaingó; Necochea y Salta; Brandsen y Salta; French y Jujuy; Jujuy y Berutti; 20 de Septiembre y Río Negro; Santa Cruz y España.

Mientras que en la zona norte, los cortes se realizarán en Charlone y Strobel; Rejón y Liniers; Juan A. Peña y Rocha; Falkner y Charlone; Falkner y Liniers; Cardiel y Liniers; Concepción Arenal y Gutiérrez; Valencia y Gutiérrez; Lopéz de Gomara y Gutiérrez; Florisbelo Acosta y Dardo Rocha; Constitución y Derqui; y ⁠Acceso Norte y Gutiérrez.

Recorrido de colectivos

Las líneas 221 y 581, en sentido norte – sur, desde el Acceso Norte y Gutiérrez, tomarán por Gutiérrez, su continuación Guido, Libertad hasta Salta, Balcarce, continuando su recorrido habitual. Mientras que en sentido sur – norte, el recorrido será: Hipólito Yrigoyen, Libertad, San Juan su continuación Patagones hasta Constitución, continuando su recorrido habitual.

La línea 555, en sentido norte – sur, desde el Acceso Norte y Gutiérrez, tomará por Gutiérrez su continuación Guido, Libertad y hasta Independencia, siguiendo su recorrido habitual. Mientras que en sentido sur – norte, tomará Independencia, hasta 11 de septiembre, luego Catamarca, Libertad, San Juan, su continuación Patagones hasta Constitución, continuando su recorrido habitual.

Finalmente, la línea 553, en sentido norte-sur, desde el Acceso Norte y Gutiérrez, tomará Gutiérrez, continuando su recorrido habitual.

