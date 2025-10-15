El Espacio Comunidad y Energía de EDEA INVITAN A UNA JORNADA DE “GAMING” PARA ESCUELAS SECUNDARIAS

Tendrá lugar el próximo sábado 25 de octubre de 10 a 13 horas y es con inscripción previa

A través de la articulación entre Potrero Digital y EDEA, se llevará a cabo un encuentro sobre videojuegos y futuro digital destinado a estudiantes de escuelas secundarias.



El evento tendrá lugar el próximo sábado 25 de octubre, de 10 a 13 horas, en “Comunidad y Energía”, el espacio ubicado entre las calles Mendoza y Garay que la empresa EDEA abre a la comunidad para actividades de tipo cultural, artísticas y educativas. La inscripción se realiza a través de un formulario disponible en la página web de la distribuidora: www.edeaweb.com.ar



Potrero Digital, el programa de la Fundación Compromiso, que busca promover la inclusión social mediante la capacitación en oficios digitales que fomenten la inserción al mercado laboral. En esta oportunidad, junto a la distribuidora EDEA, impulsan una propuesta innovadora y atractiva para estudiantes interesados en los juegos de video y la digitalidad, temática que se ha convertido en tendencia entre los jóvenes durante los últimos años.



Dentro del cronograma, la propuesta incluye actividades, juegos y charlas sobre la experiencia

“gaming” y los desafíos de la digitalidad.

