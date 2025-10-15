“EL ESPÍRITU DE LA COLMENA” EN  NUEVA FUNCIÓN DEL FESTIVAL DE CINE ESPAÑOL SOLIDARIO

El próximo viernes 17 a las 18 en la Sala del Colegio de Escribanos

Con la proyección del filme El espíritu de la colmena, del director Víctor Erice, continuará el próximo viernes 17 a las 18 en la Sala del Notariado, ubicada en Independencia y Colón, la nueva edición del CINESPA25 que desde hace 11 años organizan de manera conjunta el Centro de Castilla y León y el programa radial ¡Arre que va!.

Considerada por los especialistas como una de las mejores películas del cine español de todos los tiempos, El espíritu de la colmena que obtuvo la Concha de oro en el Festival Internacional de San Sebastián cuenta con la actuación Fernando Fernán Gomez, Ana Torrent, Isabel Tellería y Laly Soldevila.

El filme de Erice se encuentra entre los más influyentes clásicos del cine español, así como una de las mejores películas sobre la infancia. La actuación de Ana Torrent, con siete años en aquel momento, está considerada como una de las mejores actuaciones infantiles del cine.

En un pequeño pueblo de Castilla, en plena posguerra a mediados de los años cuarenta, Isabel (Isabel Tellería) y Ana (Ana Torrent), dos hermanas de ocho y seis años respectivamente, ven un domingo la película Frankenstein. A la pequeña la visión de la película le causa tal impresión que no deja de hacer preguntas a su hermana mayor, que le asegura que el monstruo está vivo y se oculta cerca del pueblo.

Como en ediciones anteriores las películas que se proyectarán fueron aportadas por el Centro Cultural Español de Buenos Aires, dependiente de la Embajada de España en Argentina, siendo el costo de la entrada un alimento no perecedero que será distribuido por el Banco de Alimentos de Mar del Plata al finalizar el ciclo, pues si bien uno de los objetivos de la iniciativa es difundir y promocionar la cultura y el arte español a través del cine, el festival apunta esencialmente a generar una acción solidaria mancomunada con los espectadores. Entre las instituciones que han sido receptoras de los alimentos reunidos en las diferentes ediciones del festival se encuentra el Hogar de la Hermana Marta, el Hogar de enfermos crónicos de la Gruta de Lourdes, el Círculo Deportivo de Lisiados (CIDELI), el Centro de Apoyo a la Mujer Maltratada, el comedor de la Parroquia del Barrio Santa Rita, el Hogar Nazaret de Cáritas Mar del Plata y el comedor del Jardín Municipal Nº13 del barrio Las Heras, que apadrina el Centro de Castilla y León.

PRÓXIMAS PELÍCULAS

Viernes 24, El Verdugo, dirigida por Luis García Berlanga, que incluye entre sus figuras más relevantes a José Isbert, Nino Manfredi, Emma Penella y José Luis López Vázquez.

Viernes 31, Las ovejas no pierden el tren, con dirección de Álvaro Fernández Armero, y protagonizada por Raúl Arévalo, Inma Cuesta, Alberto San Juan y Candela Peña, entre otros.

