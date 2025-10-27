El frío no da tregua: chaparrones y viento sur este lunes 27 de octubre en Mar del Plata

Este lunes 27 de octubre la temperatura máxima superará apenas los 10 grados y el frío se hará sentir en Mar del Plata. Cómo estará los próximos días

Mar del Plata amaneció este lunes 27 de octubre bajo un marcado descenso de temperatura y condiciones inestables. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una mínima de 6°C y una máxima que apenas alcanzará los 11°C, en una jornada típicamente invernal pese a estar ya en plena primavera.

Se prevén chaparrones intermitentes durante gran parte del día, acompañados por vientos del sector sur que podrían alcanzar los 50 km/h, lo que intensificará la sensación térmica y mantendrá el ambiente frío y húmedo.

El martes y miércoles las condiciones seguirán similares, con máximas que rondarán entre los 12 y 15 grados, cielo mayormente nublado y algunas lluvias aisladas. El viento del sur y sudeste continuará dominando la escena, impidiendo un repunte de las temperaturas.

Aunque el fin de semana dejó postales de un clima cambiante, este inicio de semana marcará la continuidad de un patrón frío y ventoso, más propio de agosto que de fines de octubre, por lo que se recomienda abrigarse y extremar precauciones al circular en zonas costeras.

