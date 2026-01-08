¿El frío ya pasó? Cómo sigue el tiempo en Mar del Plata en este verano con toques de otoño

De no creer este miércoles que arrancó y terminó muy fresco, con un mediodía y primeras horas de la tarde que mejoraron a fuerza de algo de sol y una pausa de los vientos que fueron los que habían hecho sentir las bajas temperaturas que se colaron por aquí en estos días de pleno verano.

El Servicio Meteorológico Nacional se libra por ahora de jornadas con lluvia para los próximos días y lo que viene por delante es una sucesión de días que combinarán nubes con cada vez un poco más de sol, a la par de que irá creciendo la temperatura.

Para este miércoles la temperatura máxima será de apenas 20 grados, que se registrarían en horas de la tarde. La mínima será en horas de la mañana y rondaría los 14 grados.

La complicación podría llegar con la presencia de vientos, que se anticipan como una constante durante buena parte del día aunque por momentos con mayor intensidad. Se los sufrirá un poco por la mañana, con ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora, y algo más por la tarde, cuando ascendería su incidencia con velocidades de hasta 60 kilómetros por hora.

Fuente: Ahora Mar del Plata

