«EL FUNERAL DE LOS OBJETOS» REGRESA RENOVADO A MAR DEL PLATA PARA LA TEMPORADA DE VERANO 2026

El musical que lleva seis temporadas en escena vuelve a la ciudad con una experiencia única, divertida y emocionante. La obra creada por Nicolás Manasseri y Fer Provenzano tendrá su estreno el miércoles 7 de enero a las 21 horas en el sala Melany del Centro de Arte City-Roxy. Las entradas ya están a la venta en Plateanet o en la boletería del teatro.

«El Funeral de los objetos» vuelve a Mar del Plata para una nueva temporada de verano. La obra creada por Nicolás Manasseri y Fer Provenzano tendrá su estreno el 7 de enero a las 21 horas en el sala Melany del Centro de Arte City-Roxy, San Luis 1750, y estará todos los miércoles de enero y febrero. Las entradas ya están a la venta en Plateanet o en la boletería del teatro.

«El Funeral de los objetos» es una de las obras con más recorrido de PHEPANDÚ, que gracias a su despliegue escénico, a la calidad de sus artistas, a la originalidad del guión y propuesta musical, ya sostiene seis largas temporadas de funciones ininterrumpidas en las salas de Buenos Aires y Mar del Plata y Gran Buenos Aires inclusive, gracias al apoyo del público y la crtítica. Más de seis años en cartel, más de 150 funciones y más de 40.000 espectadores ya la vieron. «El Funeral de los objetos» fue una de las primeras obras seleccionadas para participar del FETEMU el Primer Festival de Teatro Musical en Buenos Aires.

SINOPSIS:

La raza humana es la única capaz de sentir amor u odio por un objeto. El Funeral de los objetos cuenta la historia de un grupo de personas bastante particulares y desconocidas entre sí, que se dan cita para formar parte de un funeral extraño luego de ver el anuncio en un folleto del subte. En un mundo en donde la relación con los otros es cada día más compleja, los objetos nos son funcionales como fieles servidores no solo de nuestros sueños y deseos, sino también de nuestras frustraciones, fracasos, miedos e inseguridades.



«El Funeral de los objetos» es una obra de teatro musical que indaga sobre las relaciones entre los sujetos y los objetos.

¿Acaso los objetos nos constituyen? ¿Acaso podemos en este mundo capitalista y materialista ser situados como objetos? ¿Acaso yo soy un objeto para los demás?





DURACIÓN: 80 minutos



FICHA TÉCNICA:



Libro – Idea Original: Nicolás Manasseri – Fernanda Provenzano



Música Original: Nicolás Manasseri – Fernanda Provenzano



Elenco en Orden de aparición: Martina Alonso – Fernanda Provenzano – Eugenia Fernandez – Renzo Morelli – Nicolás Manasseri – Matías Zajic – Christian Edelstein



Pianista: Facundo Cicciu (Paseo La Plaza) – Camila Suero (Mar Del Plata)



Diseño de Escenografía: PHEPANDÚ



Diseño de Vestuario: La Costurera Teatro



Diseño Gráfico: Mariano Morelli



Diseño de Luces: Nicolás Manasseri – Fernanda Provenzano



Dirección Musical y Arreglos Musicales: Facundo Cicciu



Coreografías: Fernanda Provenzano



Dirección de actores – Puesta en escena – Dirección General: Nicolás Manasseri



Asistente General: Valentina Cavicchia

Prensa y comunicación: Max Czajkowski



PRODUCCIÓN GENERAL: PHEPANDÚ



Con el apoyo de MEDBAY Y CARDIOIDE



EL FUNERAL DE LOS OBJETOS

MÁS DE 6 AÑOS EN CARTEL

MÁS DE 150 FUNCIONES ININTERRUMPIDAS

¡MÁS DE 40.000 ESPECTADORES YA LA VIERON!¡7 DE ENERO GRAN ESTRENO!21 HORAS – SALA MELANY (SAN LUIS 1750)FUNCIONESMIÉRCOLES DE ENERO Y FEBRERO21 HORAS – SALA MELANY

(SAN LUIS 1750)ENTRADAS EN PLATEANET O BOLETERÍA DEL TEATRO.

Comentarios

comentarios