El Gobierno adelantó que les descontará el día a los estatales que hagan paro

El vocero presidencial Manuel Adorni adelantó hoy que el Gobierno nacional les descontará el día a los trabajadores estatales que se sumen al paro general de este jueves, medida de fuerza que fue convocada por la CGT y a la que adhieren diversos gremios.

“Es un paro que no tiene razón aparente. Recordamos que sigue abierta la línea 134 para denunciar extorsiones. Los empleados estatales que paren se les descontará sus haberes del día. Quien no va a trabajar y no cumple con su actividad, no cobra”, advirtió Adorni esta mañana en su habitual conferencia de prensa desde Casa Rosada.

El vocero del gobierno de Javier Milei dijo además que, como en otras manifestaciones, el Gobierno impulsará que “las organizaciones que participen” afronten “los gastos que esto ocasione”.

Adorni también sostuvo que la medida de fuerza tendrá un impacto nocivo. “6.593.000 personas mañana no van a tener a disposición el servicio esencial de transporte para ir a sus trabajos; 4 millones no van a poder viajar en colectivo en el AMBA; 1.5 millón no podrá hacerlo en el interior; y hay 93 mil personas que verán cancelados 703 vuelos”, aseguró.

Asimismo, se quejó porque “desde el 10 de diciembre, nuestro Gobierno tuvo dos paros generales, dos de colectivos, dos de docentes, uno de trenes, uno de aeronaúticos y más de 100 marchas e intentos de piquetes”, mientras que la administración de Alberto Fernández terminó con “cero paros”.

Comentarios

comentarios