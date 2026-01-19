El Gobierno anunció que TV Pública transmitirá los partidos de la Selección argentina durante el Mundial 2026

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, afirmó que por un acuerdo comercial los derechos de transmisión “no serán afrontados con el dinero de los impuestos”

El Gobierno anunció que la TV Pública y Radio Nacional transmitirán todos los partidos de la Selección argentina durante el Mundial 2026, que se disputará en México, Canadá y Estados Unidos, entre el 11 de junio y el 19 de julio.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, aclaró que por un acuerdo comercial los derechos de transmisión “no serán afrontados con el dinero de los impuestos, para todos, sin usar la plata de todos».

Adorni anunció en su cuenta de X: “La Televisión Pública y Radio Nacional transmitirán todos los partidos de la Selección Argentina durante la Copa del Mundo 2026.Gracias a un acuerdo comercial, el costo de los derechos de transmisión no será afrontado con el dinero de los impuestos. Para todos, sin usar la plata de todos. Fin”.

El funcionario había anticipado a fines de agosto en conferencia de prensa en Casa Rosada que los medios públicos transmitirían el Mundial, al anunciar las gestiones “para que los argentinos puedan ver el Mundial 2026, de la manera más eficiente posible”.

El secretario de Comunicación y Medios, Javier Lanari, destacó el anuncio en su cuenta de X, con fuertes críticas al kirchnerismo: “Gran noticia para arrancar la semana. Ahora sí. Fútbol para todos sin usar la plata de todos. Transparencia y eficiencia en la gestión de recursos públicos…”.

Las claves del Mundial 2026, que será transmitido por la TV Pública y Radio Nacional

Será la primera vez que el campeonato mundial de fútbol se dispute en tres países, Estados Unidos, Canadá y México, 16 ciudades, y también será el primero con 48 selecciones participantes, contra las 32 habituales.

16 ciudades, y también será el primero con selecciones participantes, contra las 32 habituales. La Selección dirigida por Lionel Scaloni se enfrentará en la primera fase a Argelia, el 16 de junio a las 22.00, en Kansas City, a Austria, el 22 de junio a las 14.00, en Arlington, Texas, y a Jordania, el 27 de junio, a las 23:00, en esta misma última sede, partidos que serán transmitidos por la TV Pública y Radio Nacional.

se enfrentará en la primera fase a el 16 de junio a las 22.00, en Kansas City, a el 22 de junio a las 14.00, en Arlington, Texas, y a el 27 de junio, a las 23:00, en esta misma última sede, partidos que serán transmitidos por la TV Pública y Radio Nacional. Será la edición más grande del Mundial que se haya disputado, con 104 partidos, y el encuentro inaugural entre México y Sudáfrica por el Grupo A, el 11 de junio a las 16.00 en el estadio Ciudad de México. Mientras que la final será el 19 de julio, en el MetLife Stadium de Nueva York.

por el Grupo A, el 11 de junio a las 16.00 en el estadio Ciudad de México. Mientras que la final será el 19 de julio, en el MetLife Stadium de Nueva York. Este será el tercer Mundial que organizará México después de las ediciones de 1970 y 1986. Para Estados Unidos, en tanto, será el segundo luego de la experiencia de 1994. Canadá, en tanto, debutará como anfitrión.

