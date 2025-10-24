El Gobierno Nacional puso a la venta el terreno donde está la Canchita de los Bomberos

A través del Decreto 765/2025, el Gobierno nacional habilitó a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) a vender y transferir una serie de inmuebles pertenecientes al Estado. Entre los terrenos incluidos se encuentra un predio de dos manzanas ubicado en el barrio Parque Luro, en Mar del Plata, conocido por los vecinos como “la canchita de los bomberos”, un espacio verde de uso comunitario que durante años funcionó como punto de encuentro y recreación barrial.

La norma, firmada por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete Guillermo Francos, fue publicada este viernes en el Boletín Oficial. Según el texto, los bienes fueron catalogados como “ociosos” o “innecesarios” para la administración pública, y su venta busca “eficientizar el rol del Estado” y aportar recursos al Tesoro Nacional.

En el Anexo I del decreto figuran diversos terrenos distribuidos en distintas provincias, varios de los cuales pertenecían a la órbita ferroviaria y fueron desafectados de su uso original.

En el caso de Mar del Plata, el predio que será puesto a disposición del mercado se encuentra a pocos metros del Museo MAR y es administrado actualmente por la AABE. La desafectación de su carácter público abre la posibilidad de una futura enajenación a privados, lo que ya genera preocupación entre vecinos que utilizan el lugar para actividades deportivas y recreativas.

Desde el Gobierno sostienen que la medida forma parte de una política de “racionalización de activos” iniciada en 2024 con el Decreto 950, mediante el cual se dispuso la venta de inmuebles estatales considerados sin uso o de bajo aprovechamiento. “Estas operaciones no solo aportarán recursos al Tesoro, sino que impulsarán la economía al poner los bienes al servicio de la actividad productiva”, señala el texto oficial.

Fuente: ahoramardelplata

