El Gobierno prorroga el plus del 25% en subsidios al gas y suma una bonificación extra para la luz

La medida, que rige por junio, apunta a atenuar el impacto del aumento del consumo energético por el frío y alcanza a beneficiarios del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados.

El Gobierno nacional dispuso prorrogar durante junio la bonificación extraordinaria del 25% para los subsidios al gas y, al mismo tiempo, fijó un descuento adicional para la electricidad, con el objetivo de amortiguar el impacto del aumento del consumo energético en el arranque del invierno.

La decisión fue formalizada por la Secretaría de Energía a través de la Resolución 121/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial, y alcanza a los usuarios incorporados al régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

Según se informó, la medida se suma al 50% general que ya reciben los beneficiarios de ese esquema, por lo que durante junio los usuarios de gas natural y propano por red alcanzados por el régimen obtendrán una bonificación total del 75% sobre el bloque de consumo subsidiado.

El Gobierno justificó la decisión en el aumento estacional de la demanda energética, impulsado por las bajas temperaturas y por la necesidad de reforzar el abastecimiento con importaciones de Gas Natural Licuado (GNL).

En el texto oficial, el Ejecutivo señaló que “por el mayor consumo energético por las bajas temperaturas invernales del mes de junio, se produce un incremento significativo en la demanda residencial de electricidad, gas natural y gas propano indiluido por redes”.

En el caso de la energía eléctrica, la resolución fijó una bonificación extraordinaria del 11,97% sobre el consumo base de hasta 300 kWh mensuales para los usuarios residenciales beneficiarios del régimen SEF.

Ese porcentaje reemplaza al que estaba previsto previamente para junio y representa una leve suba en el nivel de descuento, con la intención de moderar el impacto de las facturas en un mes de mayor consumo.

La normativa también contempla a las Entidades de Bien Público y a los Clubes de Barrio, para los cuales se garantiza que las bonificaciones se apliquen a la totalidad del volumen consumido.

La Secretaría de Energía instruyó al nuevo Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad para que adopte las medidas necesarias e implemente estos beneficios de manera inmediata en los cuadros tarifarios y en los sistemas de facturación de las distribuidoras.

Además, el Gobierno sostuvo que la decisión forma parte del proceso de reorganización del esquema de subsidios energéticos, bajo criterios de “gradualidad, razonabilidad y previsibilidad”.

En ese sentido, el texto oficial remarcó que se busca “evitar variaciones abruptas en los montos de facturación durante los meses de mayor consumo”.

Fuente: Mi8

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