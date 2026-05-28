Niebla, frío y visibilidad reducida: cómo estará el clima este jueves en Mar del Plata

El Servicio Meteorológico Nacional informó que la ciudad amaneció con 4,6 grados, humedad del 100% y apenas 200 metros de visibilidad.

Este jueves 28 de mayo, Mar del Plata amaneció este con niebla, frío y una visibilidad muy reducida, en una jornada que, según el Servicio Meteorológico Nacional, tendrá una temperatura máxima de 12 grados y cielo mayormente cubierto durante buena parte del día.

De acuerdo al reporte oficial, la ciudad registraba una temperatura de 4,6 grados, con condición de “cubierto con niebla”, humedad del 100%, presión de 1021,6 hPa, viento en calma y una visibilidad de apenas 0,2 kilómetros.

Para la mañana, el SMN pronosticó continuidad de la niebla, con una temperatura de 6 grados, vientos del noreste entre 7 y 12 kilómetros por hora y una probabilidad de precipitación de entre 0 y 10%.

Durante la tarde, en tanto, se espera neblina, una mejora de la temperatura hasta los 12 grados y viento también del noreste, con intensidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora. Para ese tramo del día no se prevén lluvias.

Hacia la noche, el pronóstico anticipa cielo mayormente nublado, una temperatura en torno a los 10 grados y viento del este entre 13 y 22 kilómetros por hora.

En cuanto a los próximos días, el organismo prevé una continuidad de condiciones frescas, con temperaturas máximas que irán entre los 12 y los 16 grados. Para el viernes se espera una mínima de 9 y máxima de 14; para el sábado, 8 y 16; y para el domingo, 7 y 15.

Fuente: Mi8

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