Mar del Plata: Prefectura investigó, allanó y detuvo a un hombre involucrado en una causa por trata de personas

La Fuerza desplegó dos allanamientos simultáneos, en los que se logró detener a un acusado de captar, abusar y explotar sexualmente a mujeres en la ciudad. Asimismo se notificó a otras dos personas de la imputación del delito mencionado al considerarlos integrantes de la organización.

La Prefectura Naval Argentina (PNA) realizó dos allanamientos simultáneos este martes en Mar del Plata, en los que logró detener a un hombre investigado en una causa por trata de personas, en la que se lo acusa de captación, abuso y explotación a mujeres en la ciudad.

Los operativos fueron llevados a cabo en el barrio La Perla, uno de ellos en un hotel, luego de que la Fuerza reciba dos órdenes de allanamiento y una de detención emanadas por el Juzgado Federal Nº 1, a cargo del Juez Federal Dr. Santiago Inchausti y la Secretaría Penal Nº 2 de la ciudad, que tiene como titular a la Dra. Silvana Sánchez.

Durante los procedimientos, se secuestró dinero en efectivo, en moneda nacional y extranjera, y dispositivos electrónicos, entre otros elementos de interés para la causa, arrojando el total de lo incautado un aforo total superior a los 35 millones de pesos.

A su vez, se procedió a la detención en calidad de incomunicado de un hombre, de 38 años y de nacionalidad peruana, principal investigado en la causa, y se notificó a otras dos personas por considerarlas integrantes de la organización.

Cabe destacar que participaron de los operativos representnates de la Coordinación Nacional de Rescate y Acompañamiento a Víctimas de Trata, dependiente del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, quienes se entrevistaron con tres mujeres presentes en los puntos allanados.

En cuanto al detenido incomunicado, el magistrado interviniente dispuso que permanezca alojado en la sede que la PNA posee en la zona del puerto de Mar del Plata.

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