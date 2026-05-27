La Justicia frenó el cierre de más de 600 servicios del INTI

Un fallo federal dejó en pausa la reorganización impulsada por el Gobierno en el INTI, al timepo que suspendió despidos y cambios de funciones por seis meses.
La Justicia Federal suspendió parte de la reorganización del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y frenó el cierre de más de 600 áreas y servicios que había dispuesto el Gobierno nacional mediante la Resolución 42/2026.
La medida fue tomada por el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín, a cargo del juez subrogante Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, tras una presentación realizada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).
El fallo ordenó que el organismo no avance, por el momento, con despidos, traslados de funciones, modificaciones en la estructura laboral ni movimientos de equipamiento técnico vinculados al proceso de reorganización. La cautelar tendrá una vigencia inicial de seis meses mientras continúa el análisis judicial sobre el futuro del instituto.
La Resolución 42/2026 fue publicada el 16 de abril y planteaba eliminar servicios que, según el Gobierno, tenían baja demanda o podían ser cubiertos por el sector privado. Desde el Ejecutivo sostuvieron que la medida apuntaba a “optimizar recursos” y reorganizar el funcionamiento del instituto sin afectar áreas consideradas estratégicas.
Mientras la causa judicial sigue su curso, la aplicación de los cambios quedó parcialmente suspendida y el esquema de funcionamiento actual del INTI continuará vigente.
Fuete: Diario Popular