Osse realizará tareas de mantenimiento que causarán baja presión de agua: qué zona será afectada

La intervención será este jueves desde las 13 en la estación elevadora Plaza Mitre y podría alterar temporalmente el suministro en una extensa área de la ciudad.

Obras Sanitarias Mar del Plata informó que este jueves 28 de mayo realizará tareas de mantenimiento en la Estación Elevadora de Agua Plaza Mitre, una intervención que podría generar una baja temporaria en la presión del servicio de agua potable en distintos barrios de la ciudad.

Según detalló la empresa, los trabajos forman parte de su plan de modernización y eficiencia operativa y estarán centrados en el sistema eléctrico de la estación.

La tarea está prevista para comenzar a partir de las 13 y podría alterar el normal suministro mientras se extiendan las maniobras técnicas.

La zona alcanzada por esta posible afectación comprende el sector delimitado por la franja costera, avenida Constitución, Pasteur, Italia, Alvarado, Dorrego, avenida Juan B. Justo, Cerrito y Vértiz.

Ante este escenario, desde OSSE recomendaron mantener las reservas necesarias en los tanques domiciliarios y evitar usos no esenciales o situaciones de derroche mientras se desarrollen los trabajos.

Además, recordaron que por consultas o inconvenientes se encuentran habilitados los canales de Atención al Cliente a través del 0810-666-2424 y del WhatsApp 223 694-8900.

Fuente: Mi8

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