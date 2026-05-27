La comedia musical «Aquí es Otoño, Allí Primavera» llega Mar del Plata

Dirigida por Eduardo L´Italy, esta sátira disparatada e insolente se presentará el jueves 18 de junio a las 21 horas en el Teatro Colón.

El jueves 18 de junio a las 21:00 hs el Teatro Colón de Mar del Plata recibirá el estreno de «Aquí es Otoño, Allí Primavera», una ambiciosa comedia musical definida como una propuesta «sexy y atrevida», bajo la dirección general de Eduardo L’Italy. Entradas a la venta en la boletería del teatro ubicado en Hipólito Yrigoyen 1665.

La obra presenta una potente historia de amor e identidad marcada por la distancia geográfica y emocional de dos países de grandes contrastes, explorando con audacia y humor las complejidades del desarraigo y los vínculos afectivos contemporáneos.

Sobre la Obra

A los personajes de esta puesta los separan diferentes realidades. Viven su vida en tiempos y lugares paralelos; en distintos países y estaciones del año, cada día más desconectados. Su objetivo principal es lograr identificar dónde realmente se encuentra su Primavera y dónde su Otoño; descubrir en qué espacio pueden florecer en plenitud o arriesgarse a marchitarse en el ocaso.

La historia transcurre en un período histórico clave tanto para Argentina como para el resto del mundo, abarcando desde el emblemático diciembre de 2001 hasta diciembre de 2024. A través de ingeniosos recursos temporales y diversos flashbacks a períodos anteriores, la trama sumerge al espectador en escenas que transcurren en medio de crisis económicas, pandemias y nevadas.

La propuesta se perfila, si se quiere, como una sátira disparatada e insolente. Una burla frontal a lo que colectivamente sabemos que está mal, pero que se termina aceptando como moneda corriente bajo las justificaciones de la resignación cotidiana: «es lo que hay», «acá nada va a cambiar» o el clásico e identitario «esto es Argentina».

Sinopsis

En una Argentina revuelta, Facundo, un músico soñador, y Lucas, su amigo fiel, emprenden un viaje al exterior que promete el éxito, pero que inicialmente resulta en una profunda decepción. En la distancia y la cotidianidad del origen, Celia, novia de Facundo, se queda guardando un gran secreto y aferrándose a la ilusión de su amor, mientras que su amiga Marina intenta en vano protegerla de sí misma.

Eventualmente, Facundo y Lucas logran construir una vida en el exterior que beneficia enormemente al músico. Sin embargo, el destino los enfrenta cuando Lucas hace evidente un amor no correspondido por su gran amigo. Este quiebre desata una crisis profunda en Lucas, un hombre emocionalmente dañado por su propia historia de pérdidas y dolor.

Una trama marcada por los matices de un país de grandes contrastes, donde los personajes se debaten constantemente entre sus pasiones y sus dolores, entre sus miserias y sus sueños, tejiendo una red que los conducirá a enfrentar sus propios límites y a comprender una dura lección: aquello que está lejos, no siempre es mejor.

SOBRE LOS AUTORES:

Eduardo L’Italy, un escritor, productor y director nominado a los premios EMMY en los Estados Unidos, regresa a la Argentina luego de 30 años, para llevar su sueño y experiencia de vida a los escenarios de Mar Del Plata, donde ya había presentado espectáculos en temporadas de verano décadas atrás. Su misión es exponer el talento jóven de la ciudad y el país, resaltando el rico patrimonio musical y cultural Argentino.

Beatriz Giordano, actriz, escritora y directora, ganadora del Premio Estrella de Mar, se incorporó a esta aventura, luego de formar parte de esa experiencia de vida compartida en sus años de inmigrante en los Estados Unidos, donde trabajó junto a Eduardo L’Italy en radio y teatro antes de regresar a la Argentina, décadas antes que él. Ahora, juntos una vez más, han unido su creatividad, fuerzas y recuerdos, para crear un espectáculo único en su tipo.

FICHA TÉCNICA ELENCO: FACUNDO …………………………………………………………………………………………Sebastián López CELIA ……………………………………………………………………………………………… Julieta Mantarro LUCAS ………………………………………………………………………………..……………Leonel Gaitán MARINA ………………………………………………………………………………..…………..Martina Fresta MARI MONTOYA/ANAHI GALANTE/SUSANA/LISSY/NONA PEPINA…………………….…Ailen Rosales PEPE/DALI/JOHN DE ARMAS/CARTONERO/LA PARCA/RICHARD.……………………….Claudio García BAILARINES: BAILARÍN y COREÓGRAFO……………………………………………………………….…….Estanislao Vega BAILARINA…………………………………………………………………………………………Ludmila Cabarcos BAILARINA…………………………………………………………………………………………Malena Cacciabue BAILARINA…………………………………………………………………………………………Magali Mendez Roso VOCES EN OFF: MUCHACHO ESPAÑOL (VO) …………………………………………………………..………Rubén Batalla & ANUNCIANTE EN SUBTE (VO) ……………………………………………………..…………Martina Fresta FERNANDO DE LA RUA & DOMINGO CABALLO (AI) …………………………………..….Gustavo Ríos NOTICIERO EN MIAMI (VO) ………………………………………………………………….…Luis Carreño RESCATE EN KATRINA…………………………………………………………………………Greg Sarnelli MUSICOS: Compositor del “Tema de Amor de Aquí es Otoño, Allí Primavera”…………………………Axel Otarola Arreglista y Productor Musical de Temas Argentinos Populares……………………………Axel Otarola Director Vocal & Producción Musical………………………………………….…….…….……Greg Sarnelli Música Incidental Adicional..…………………………….……………………………………..Jorge Cabrera

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