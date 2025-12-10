El Gobierno volvió a dejar a la pesca afuera de la baja de retenciones y crece el malestar en el sector

Cámaras de la Industria Pesquera emitieron un comunicado y señalaron que la estructura económica del sector es «sensible».

“Necesitamos un alivio fiscal, la crisis es rotunda”, señalaron en septiembre las cámaras pesqueras respecto a la decisión de Javier Milei de mantener las retenciones al sector, situación que no sufrió modificaciones.

Ahora, el Gobierno nacional volvió a dejar afuera a la pesca del paquete rebajas y eliminaciones de retenciones, una decisión que cayó muy mal en el sector y que, según advierten las cámaras empresarias, profundiza la crisis de competitividad, empleo y actividad económica.

En este marco, elevaron una nota al ministro de Economía, Luis Caputo, en la que reclaman la eliminación total de los Derechos de Exportación para los productos pesqueros.

Intercámaras de la Industria Pesquera Argentina recordaron en el escrito que en los últimos meses el Gobierno redujo o eliminó retenciones para distintas cadenas agroindustriales del NOA y NEA, actividades frutihortícolas, la industria vitivinícola, la economía del conocimiento, parte del sector minero y, especialmente, el complejo petrolero y gasífero. La pesca, en cambio, “continúa siendo una de las pocas actividades netamente exportadoras que aún mantiene retenciones”, pese a su impacto directo en ciudades como Mar del Plata, Puerto Madryn, Rawson, Puerto Deseado y Ushuaia.

Asimismo, las cámaras sostuvieron que la estructura económica del sector es «sensible»: mano de obra intensiva, expuesta a la volatilidad del mercado internacional y con costos elevados que dificultan su competitividad.

Además, advirtieron que los productos argentinos compiten con países que subsidian su producción, cuentan con acuerdos comerciales preferenciales y una carga fiscal menor, lo que coloca a la pesca local en desventaja frente al mercado global.

En ese sentido, remarcaron que más del 90% de la producción se destina a la exportación y que cualquier carga tributaria sobre esas ventas impacta de manera directa en la rentabilidad. Por eso insistieron en que la eliminación de las retenciones sería una medida “de menor costo fiscal y mayor impacto social y económico” para las economías regionales del litoral marítimo, donde la actividad sostiene «empleo, flota, plantas y proveedores locales».

Pesca de merluza.

De esta manera, tras conocerse que la pesca volvió a quedar afuera de la medida, desde el sector expresaron su malestar y remarcaron que la decisión no sorprende pero sí agrava el panorama. “Muchas decisiones parten de un concepto erróneo de entender la pesca solo como extracción y no como un proceso industrial alimenticio”, señalaron.

Finalmente, las cámaras aseguraron que siguen a la espera de una respuesta formal del Ministerio y recordaron que la eliminación de las retenciones es “indispensable para recuperar competitividad, sostener el empleo y evitar un deterioro irreversible” de las economías del litoral marítimo.

Fuente: Mi8

