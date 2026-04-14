El INDEC da a conocer la inflación de marzo: estiman que superará el 3% y marcará el nivel más alto en un año

El ente de estadísticas difundirá este martes el IPC del tercer mes del año, en un contexto de aceleración. Consultoras y el propio Gobierno coinciden en que el dato superará el 3%, aunque proyectan una moderación desde abril.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer este martes 14 de abril el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a marzo, con un mercado que ya descuenta un dato en torno al 3% mensual y que marcará el nivel más alto desde el mismo mes de 2025.

En ese marco, el propio ministro de Economía, Luis Caputo, ya adelantó este lunes que el índice se ubicará por encima de ese umbral. “Seguramente será arriba del 3% porque hubo un shock que impactó en todo lo relacionado con el petróleo, desde pasajes hasta transporte. También incide la educación, que tiene una fuerte estacionalidad en marzo”, sostuvo. A su vez, proyectó que el proceso de desinflación se retomará a partir de abril.

Luego del 2,9% registrado en febrero, las principales consultoras y analistas de la city estimaron un IPC de hasta 3,3%. Por su parte, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central ajustó al alza sus proyecciones y prevé una inflación del 3%.



En este escenario, el componente energético vuelve a ocupar un rol central. El aumento de los combustibles, vinculado a la suba del precio internacional del petróleo en medio de tensiones geopolíticas, se consolidó como uno de los principales factores de presión sobre los costos de la economía.

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Señales desde la Ciudad y expectativas en alza

En paralelo, la Ciudad de Buenos Aires ya mostró una señal en esa dirección. Según el Instituto de Estadística porteño, la inflación en marzo fue del 3%, lo que implicó una aceleración de 0,4 puntos porcentuales respecto a febrero y llevó el acumulado del primer trimestre al 8,9%, con una variación interanual del 32,1%.

El dato refuerza la idea de que marzo fue un mes con mayores presiones inflacionarias, especialmente por el peso de los regulados y factores estacionales, en un contexto donde la nominalidad muestra resistencia a perforar el umbral del 3%.

Qué pasó con los precios en marzo

Las mediciones privadas reflejan una dinámica heterogénea, con algunos rubros mostrando desaceleración y otros manteniendo presión sobre el índice general.

De acuerdo con la consultora C&T, la inflación en el Gran Buenos Aires fue del 2,7% mensual, con una desaceleración en el ritmo de suba de precios a lo largo del mes, salvo en combustibles.

El mayor incremento se registró en el rubro Educación, con un alza del 8,7%, en línea con el inicio de clases. También se destacaron aumentos en Vivienda —principalmente por tarifas de servicios— y Transporte, impulsado por los ajustes en los boletos.

En contraste, Alimentos y Bebidas, el componente de mayor peso en el índice, mostró una moderación significativa al subir 2,7%, tras dos meses con incrementos superiores al 4%. Esta desaceleración se explicó, en parte, por la estabilización de la carne y menores subas en frutas y verduras.

Por su parte, el relevamiento de Orlando Ferreres & Asociados también ubicó la inflación en torno al 2,7%, con una variación interanual del 31,3% y una inflación núcleo creciendo al 2% mensual, lo que sugiere una desaceleración en la dinámica subyacente.

Regulados y energía, en el centro de la escena

Desde Eco Go estimaron una inflación cercana al 3% mensual, con fuerte incidencia del rubro Educación —que habría subido alrededor del 12%— y de los precios regulados, que avanzaron 3,4% por ajustes en tarifas, transporte y prepagas.

En el caso de Alimentos y Bebidas, Eco Go detectó una suba del 1,9%, lo que refleja una desaceleración, aunque advirtió que este alivio responde en parte a cambios en los hábitos de consumo, en un contexto de ingresos todavía golpeados.

Fuente: Ámbito

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