El reclamo universitario por ley de financiamiento arrancó con carpa y clases públicas y sigue con un festival

El reclamo del personal universitario por la aplicación plena de la ley que desde fines del año pasado garantiza más recursos para la educación superior público inició este lunes su nuevo plan de visibilización de la protesta con una carpa y clases públicas y hoy, por la tarde, tomará forma de festival con participación de grupos musicales frente a la Catedral.

Así se mudará el escenario que en su primera jornada tuvo epicentro en el complejo de Peña y Funes, donde se desplegaron espacios para el desarrolla de clases a cielo abierto con docentes a cargo y alumnos que no solo participaron, sino que además acompañaron este planteo.

Esta manifestación consiguió además el acompañamiento de otros sectores gremiales y de instituciones civiles que adhieren a la causa, aquí planteada por la Agremiación de Docentes Universitarios Marplatenses (ADUM), que focaliza en la situación de los profesores y directivos pero que va más allá y aspira a un presupuesto que garantice fondos para infraestructura, becas, investigación y salarios.

La convocatoria alcanza a docentes, nodocentes y estudiantes. El cronograma completo incluye clases públicas que ya comenzaron, charlas, muestras, asambleas y dinámicas artísticas.

El formato de clases a cielo abierto se reanudará este miércoles, cuando se cumpla la tercera jornada de protesta y así se complete este formato de 72 horas de reclamo. Para hoy se cambiará el formato y se realizará un festival musical en San Martín y Mitre, desde las 18 y hasta las 21.

El programa artístico prevé la participación de Mardel Danza, Mala Espina, Juan Stagno, la murga Lavate y Vamo y el grupo La Recumbia. Todo se desarrollará en un escenario dispuesto en espacio público y con acceso libre y gratuita para todo el público.

La carpa universitaria da continuidad a un plan de lucha dispuesto por los gremios universitarios desde semanas previas al inicio del ciclo lectivo. De hecho, las clases comenzaron con un esquema de paros que, según anticiparon, se extenderá a lo largo del año en tanto no aparezcan las respuestas esperadas del gobierno nacional

Fuente: Ahora Mar del PLata

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