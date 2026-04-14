Violencia, piedrazos y suspensión: paran el fútbol en Miramar y Otamendi por tiempo indeterminado

La decisión la tomó la Liga de Fútbol de General Alvarado debido a los hechos acontecidos el sábado en el predio de Atlético

La violencia alcanzó un punto crítico en el partido de General Alvarado, derivando en una medida sin precedentes. La Liga de Fútbol de General Alvarado confirmó la suspensión del fútbol local sin una fecha prevista de retorno. Esta drástica decisión surge tras un grave incidente el pasado sábado, donde menores de edad apedrearon el micro del Club Juventud Unida de Otamendi, un hecho que la dirigencia describió como “la gota que rebalsó el vaso” en un contexto de violencia creciente que pone en duda incluso la continuidad de la actividad durante el resto del 2026. La información fue confirmada por el medio El Protagonista a Diario en redes sociales.

Detalles del ataque y estado de las víctimas

El incidente ocurrió cuando el micro, que transportaba a las Divisiones Formativas, se retiraba de la Villa de Atlético Miramar. Según el testimonio de Guillermina Torres, madre de uno de los heridos e integrante de la comisión del club, el ataque fue inmediato: “No alcanzamos a hacer una cuadra y media, que había un grupo de chicos que nos apedrearon… los vidrios explotaron”.

Como consecuencia del ataque, tres cristales estallaron. Gael, un niño que viajaba en el transporte, resultó seriamente herido en un ojo y quedó desmayado, siendo posteriormente internado en el Hospital Materno Infantil. Otros dos menores sufrieron lesiones por astillas en la mejilla y la espalda. Torres denunció que, mientras intentaban asistir a los heridos, los agresores continuaron lanzando piedras.

Investigación judicial y antecedentes

Por su parte, El Diario de Miramar señaló que la justicia investiga a ocho personas mencionadas en la denuncia que actualmente tramita la Unidad Funcional de Instrucción Descentralizada de Miramar. Debido a que los involucrados serían menores de edad, la causa podría ser trasladada al Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil con sede en Mar del Plata.

Este episodio no sería un hecho aislado. Se han reportado antecedentes de violencia entre grupos de menores de Otamendi y Miramar vinculados a rencillas previas detectadas en redes sociales y durante la Fiesta de la Papa, donde se registraron agresiones con armas blancas. Guillermina Torres afirmó que la Liga había sido advertida sobre la posibilidad de estos incidentes 20 días antes de que ocurriera el ataque al micro.

Actualmente, el clima es de total incertidumbre. Mientras la justicia busca determinar la responsabilidad de los menores identificados —quienes serían integrantes de otros clubes de la misma Liga—, muchos padres han expresado su temor y el deseo de retirar a sus hijos de las instituciones deportivas ante la falta de seguridad.

Fuente: Ahora Mar del Plata

Comentarios

comentarios