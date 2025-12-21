El intendente Neme se reunió con el Secretario de Seguridad de la Nación

El objetivo del encuentro fue proseguir con la interacción entre Municipio y Nación, además de supervisar el funcionamiento del Plan 90/10 y definir acciones para las fuerzas federales en relación a las tareas de prevención y control que llevan adelante en las calles de la ciudad para cuidar a los vecinos

El intendente municipal Agustín Neme recibió este sábado a Martín Ferlauto, secretario de Seguridad de la Nación.

“Vinimos a ponernos a disposición y a seguir trabajando articuladamente”, señaló Ferlauto. “La idea es seguir con la interacción entre el Municipio y el Ministerio de Seguridad, para profundizar la supervisión del funcionamiento del Plan 90/10 y también definir acciones para las fuerzas federales en relación a las tareas de prevención y control que llevan adelante en las calles de la ciudad para cuidar a los vecinos.”, agregó el funcionario, quien conoce la ciudad porque durante cuatro años fue Secretario de Seguridad de General Pueyrredon durante la gestión de Guillermo Montenegro.

Neme acompañó a Ferlauto a una recorrida por la zona de Plaza Rocha, para interactuar con fuerzas federales y ponerse al tanto de la hoja de ruta de los distintos operativos que realizan diariamente.

Cabe recordar que el Plan 90/10 focaliza la intervención del Estado en el 10% de los municipios del país —territorios que concentran el 70% de la población nacional y el 90% de los homicidios intencionales—, mediante estrategias coordinadas de prevención, control del delito y fortalecimiento institucional.

