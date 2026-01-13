El joven que murió por la crecida del mar excepcional era marplatense y se destacaba como jinete en Francia

La víctima fatal de la sucesión de potentes olas que castigó a sectores de la costa de Mar del Plata y Mar Chiquita tenía 29 años, era marplatense y tenía una notable trayectoria como jinete en la categoría Endurance, con altísima performance como competidor en circuito internacional.

Según se confirmó de fuentes judiciales, se llamaba Yair Manno se encontraba en la zona de “La boca” de la Laguna de Mar Chiquita, allí donde ese espejo de agua se vincula con el mar, hasta donde había llegado junto con su pareja y amigos.

La versión que dieron testigos y guardavidas que participaron del operativo de rescate dan cuenta de una retirada del mar excepcional y, minutos después, el avance de la marea con una potencia inusual. Lo encontró a Manno en esa embocadura de la laguna y lo arrastró hacia la margen más alejada de la playa donde se encuentran los puestos de seguridad donde se ubican los guardavidas.

En ese lugar lo asistieron algunos pescadores que lograron acomodarse y reponerse frente a la correntada que empujó con fuerza. Poco después arribó un bote, que habitualmente se usa para salidas de pesca, con guardavidas, un enfermero y un equipo desfibrilador.

En el viaje de regreso hacia la otra margen se le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, aunque sin reacción. En ambulancia se lo transportó hasta el centro de salud de Mar Chiquita, donde se constató que no tenía signos vitales y se confirmó su fallecimiento.

Manno, según destacaba en sus redes sociales, llegó a convertirse en el mejor atleta de la Confederación Ecuestre Panamericana en el ranking de la categoría resistencia.

El endurance, disciplina en la que consiguió reconocimiento internacional, implica una habilidad del jinete para disponer con estrategia la administración del esfuerzo del animal que monta y los tiempos en los que debe recorrer una determinada distancia.

Fuente: Ahora Mar del PLata

