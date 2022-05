«EL KIRCHNERISMO SIGUE DÁNDOLE LA ESPALDA A LOS VECINOS»

El concejal y presidente del bloque oficialista Agustín Neme criticó la postura del kirchnerismo quienes no acompañaron la rendición de cuentas correspondiente al ejercicio 2021. «No sorprende porque el kirchnerismo lo único que busca es poner palos en la rueda».

«El 2021 estuvo marcado por la pandemia y también por una inflación permanente. Frente a este contexto complejo el municipio pudo llevar adelante una correcta ejecución del presupuesto para dar respuesta a las demandas de los vecinos y principalmente cuidando los recursos que en definitiva son de todos los marplatenses y batanenses. En 2021 hubo una decisión muy importante del intendente Guillermo Montenegro actualizando las tasas en un 24%, el municipio que menos actualizó las tasas de toda la provincia de Buenos Aires, mientras que la inflación anual fue del 52%. Esto implicó gestionar de forma eficiente los recursos y queda demostrado en la ejecución presupuestaria» detalló el concejal Agustín Neme.

En este sentido el concejal manifestó: «A lo anterior debemos sumarle que no llegaron los fondos de nación y provincia que esperábamos para obras por un total de $1.582 millones. Es raro que el kirchnerismo no diga nada de esto, pero la verdad es que no nos sorprende. Desde que asumió Guillermo Montenegro lo único que hacen es poner palos en la rueda, son el NO permanente, se opusieron a 3 presupuestos consecutivos, a mejorar el transporte público, a obras que mejoran la calidad de vida de los vecinos, a la compra de patrulleros, a seguir implementando tecnología para combatir la delincuencia, a mejorar la seguridad vial, a brindar herramientas concretas para que los vecinos de los barrios de la zona roja puedan vivir como merecen. Por parte del kirchnerismo es todo no. Piensan que con estas actitudes le hacen daño a Guillermo Montenegro pero lo único que hacen es perjudicar a todos los marplatenses y batanenses.»

«No vamos a bajar los brazos aún teniendo enfrente una oposición que no quiere mejoras para la ciudad, que sigue dándole la espalda a los vecinos. Nosotros estamos del lado de los vecinos y como siempre dice Guillermo tenemos que seguir trabajando por la ciudad que los marplatenses y batanenses merecen» finalizó Agustín Neme.

