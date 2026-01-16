EL KUELGUE EN EL HIPÓDROMO DE LA PLATA

Luego de la presentación del pasado año ante un venue colmado, ahora la banda anuncia su regreso para el mes de abril.

Asi es, la ciudad de las diagonales recibirá nuevamente a una de las bandas más queridas y convocantes del país, El Kuelgue se presentará el sábado 18 de abril desde las 19hs en Hipódromo de La Plata

Entradas a la venta por sistema Livepass y boletería del Teatro Ópera

Comprando con tarjetas del Banco Provincia tenes 4 cuotas sin interes y 25% de reintegro

El Kuelgue presenta una serie de tres singles que dialogan entre sí como los movimientos de una misma obra. Tres canciones, tres estados de ánimo, tres voltajes de una corriente que se expande dentro del universo Kuelgue: Barry Lindo, Vos y la Mancha y Loquero Viejo.

Cada una habita un color distinto pero todas comparten la impronta inconfundible del grupo: ese juego entre lo cotidiano y lo absurdo, la risa y la melancolía, lo popular y lo sofisticado.

El Kuelgue llama a esta etapa una fase trifásica, una suerte de circuito emocional donde cada canción enciende a la siguiente.

LOQUERO VIEJO, la última llave de la trifásica, la que cierra el círculo. Una canción con aires de zamba, que cuenta con la participación del Chango Spasiuk, quien suma un acompañamiento de acordeón dulce e íntimo. Una melodía que invita a bajar la marcha, en el cierre del año, y prepararse para el disco que se viene.

