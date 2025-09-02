El legendario baterista Marky Ramone brindará un show único e inolvidable en Mar del Plata

En 2025, el sello Pinhead Records editó el nuevo álbum de Marky: “Marky Ramone’s Blitzkrieg”.

Una edición mundial exclusiva del nuevo material del legendario baterista que sigue en plena actividad y con un éxito arrollador en todo el planeta, junto a su banda Marky Ramone’s Blitzkrieg.

El disco incluye 5 canciones que son versiones de los años 60’ al mejor estilo Ramone, que se repiten en ambos lados del vinilo. Edición numerada y limitada de 500 unidades en vinilo transparente y 500 unidades en vinilo de color de 180 grs con insert exclusivo. Los vinilos se encuentran disponibles en: https://www.preventaspinhead.com.ar