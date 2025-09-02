El legendario baterista Marky Ramone brindará un show único e inolvidable en Mar del Plata

|La cita será el miércoles 11 de febrero – 20hs – En Brewhouse Puerto (Diagonal Garibaldi 4830). Marky estará presentando las canciones de su último álbum “Marky Ramone’s Blitzkrieg” junto a los temas clásicos de la icónica banda de New York, homenajeando en vivo el legado de Ramones. Entradas a la venta por sistema Articket Y puntos de venta físicos La Casa de las Guitarras: Belgrano 3420 – Mar del PlataCONEX: San Martín 3263 – Mar del PlataADN Store: Calle 61 N° 2813 – Necochea Comprando con tarjetas del Banco Provincia tenes 4 cuotas interés
|En 2025, el sello Pinhead Records editó el nuevo álbum de Marky: “Marky Ramone’s Blitzkrieg”.
Una edición mundial exclusiva del nuevo material del legendario baterista que sigue en plena actividad y con un éxito arrollador en todo el planeta, junto a su banda Marky Ramone’s Blitzkrieg.
El disco incluye 5 canciones que son versiones de los años 60’ al mejor estilo Ramone, que se repiten en ambos lados del vinilo. Edición numerada y limitada de 500 unidades en vinilo transparente y 500 unidades en vinilo de color de 180 grs con insert exclusivo. Los vinilos se encuentran disponibles en: https://www.preventaspinhead.com.ar
|La banda:
Marky Ramone – batería
Iñaki “Pela” Urbizu – voz
Marcelo Gallo – guitarra
Martín Sauan – bajo