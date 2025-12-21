El mercado ya pone precio al dólar de 2026: a cuánto estará los próximos meses

Un informe de la city traza tres escenarios para el próximo año y advierte que, bajo el nuevo régimen de bandas atadas al IPC, la nominalidad será clave para definir hasta dónde puede llegar el dólar oficial.

El mercado financiero ya descuenta los efectos del nuevo régimen cambiario que entrará en vigencia en 2026 y ya estima el precio del dólar para los próximos meses. Con el desplazamiento de las bandas de flotación, el valor de la divisa dejará de ser automático para pasar a estar atado a la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC). En ese esquema, la inflación esperada se convierte en la variable central para definir el límite superior del dólar oficial.

Un informe de la consultora GMA Capital señala que los precios serán el principal determinante del “techo” cambiario y plantea tres escenarios posibles para el cierre de 2026, elaborados a partir de datos del Banco Central de la República Argentina y del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM).

Tres escenarios para el dólar oficial en 2026

De acuerdo con el nivel de nominalidad que alcance la economía, la banda superior del tipo de cambio podría evolucionar de la siguiente manera:

Escenario base (inflación cercana al 24%) : considerado el más probable. La banda comenzaría enero en torno a los $1.565, superaría los $1.700 hacia mitad de año y cerraría diciembre de 2026 alrededor de los $1.915.

: considerado el más probable. La banda comenzaría enero en torno a los $1.565, superaría los $1.700 hacia mitad de año y cerraría diciembre de 2026 alrededor de los $1.915. Escenario pesimista (inflación cercana al 30%) : si la desinflación avanza más lentamente, el ajuste de la banda sería mayor y el dólar oficial podría rozar los $2.000 al final del período.

: si la desinflación avanza más lentamente, el ajuste de la banda sería mayor y el dólar oficial podría rozar los $2.000 al final del período. Escenario optimista (inflación cercana al 19%): con una desaceleración más marcada de los precios, el techo cambiario sería más bajo y terminaría el año cerca de los $1.843.

El nuevo esquema cambiario: cómo se ajustará el dólar

El trabajo también compara este nuevo mecanismo con el sistema previo de ajustes del 1% mensual. Bajo ese esquema, la banda superior del dólar oficial habría llegado a unos $1.720 hacia fines de 2026. En el escenario base del nuevo régimen, en cambio, el techo se ubicaría en $1.915, lo que implica una diferencia cercana a $195.

Cómo era el esquema de bandas cambiarias, antes del anuncio

El esquema de bandas fue acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) antes del desarme parcial del cepo cambiario y obliga al Central a intervenir si el tipo de cambio perfora el piso o supera el techo. Actualmente, ese rango se ubica entre $921,20 y $1.518,52, aunque con la nueva metodología de ajuste esos valores quedarán desactualizados a partir de enero.

En paralelo, el BCRA anunció un programa preanunciado de acumulación de reservas mediante compras en el Mercado Libre de Cambios(MULC) incluso dentro de la banda, algo que hasta ahora no realizaba. En el escenario base, la entidad prevé adquirir hasta u$s10.000 millones en 2026, con la posibilidad de ampliar ese monto a u$s17.000 millones si la demanda de dinero crece más rápido, sin recurrir a una esterilización agresiva. «El Banco Central de la República Argentina anunció el inicio de una nueva fase de su programa monetario para 2026, en línea con nuestra visión sostenida desde Research de que el Gobierno avanzaría en una recalibración de las bandas para permitir una mayor acumulación de reservas», expresó Pilar Tavella, Directora de Research Macro & Estrategia en Balanz.

Con estas reglas, el escenario que descuentan las consultoras es el de un dólar que se mantenga estable dentro del corredor, con ajustes graduales y sin sobresaltos, siempre que se sostengan tres condiciones clave: disciplina fiscal, inflación en descenso y recuperación de la demanda de pesos.

