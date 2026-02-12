El Municipio abre la inscripción a los Polideportivos Barriales

El miércoles 18 de febrero se pone en marcha la inscripción al Polideportivo Libertad y Colinas de Peralta Ramos, mientras que el jueves 19 será el turno del Polideportivo Centenario y Las Heras. Los interesados podrán preinscribirse a las actividades gratuitas que coordina el EMDER ingresando a www.mardelplata.gob.ar/polideportivosbarriales

La Municipalidad de General Pueyrredon lanza la oferta de actividades deportivas y recreativas para el 2026, a cargo del EMDER. Se puede ver más información y realizar la preinscripción en www.mardelplata.gob.ar/polideportivosbarriales.

El miércoles 18 de febrero los Polideportivos Libertad (Ituzaingó 8350) y Colinas de Peralta Ramos (Albert Einstein 1502) abrirán sus cupos para que los interesados se puedan anotar en alguna de las propuestas que ofrecen los respectivos establecimientos.

Por su parte, los Polideportivos Centenario (Tierra del Fuego 3150) y Las Heras (Fortunato de la Plaza 8438) comenzarán a preinscribir vecinos el jueves 19, en ambos casos a través del enlace www.mardelplata.gob.ar/polideportivosbarriales, donde además se puede ver en detalle los días y horarios de cada actividad.

Entre las propuestas que ofrece cada uno de los polideportivos se pueden encontrar las siguientes disciplinas: Patín Artístico, Karate, Vóley, Running, Patín Carrera, Básquet, Taekwondo, Fútbol, Handball, Boxeo, Judo, Newcom, Surf, Yoga, Entrenamiento Funcional, Zumba, Acondicionamiento Físico, Gimnasia General, Stretching, Gimnasia Aeróbica, Pilates, Ritmos Latinos, Gimnasia Artística, Ritmos Urbanos, Gimnasia Terapéutica, Gimnasia Localizada, Pileta Libre, Natación Terapéutica, Aquagym y Pileta Escuela.

Las actividades que el EMDER dicta en los Polideportivos Barriales son de carácter gratuito, pero existe la posibilidad de colaborar con tu polideportivo a través de un bono contribución que será destinado a infraestructura y/o material deportivo.

