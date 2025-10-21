El municipio aplica descuentos a docentes municipales que se sumaron a paro del martes pasado

La Secretaría Legal, Técnica y de Hacienda resolvió descontar el día a los docentes municipales que se sumaron al paro nacional convocado por CTERA, al no tratarse de un conflicto local

La Municipalidad de General Pueyrredon resolvió aplicar el descuento salarial correspondiente al personal docente municipal que no concurrió a sus lugares de trabajo el pasado martes 14 de octubre, fecha en la que la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) convocó a un paro nacional.

La medida quedó formalizada mediante la Resolución N° 388/2025, firmada por el secretario Legal, Técnico y de Hacienda, Mauro Martinelli, con fecha 16 de octubre. En el texto, el funcionario sostuvo que el derecho a la percepción de haberes presupone la “efectiva y regular prestación del servicio”, principio que rige la relación de empleo público.

El documento, al que tuvo acceso este medio, cita antecedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que reafirman que “no corresponde abonar salarios por trabajos no realizados”. También recuerda que en resoluciones anteriores —como el Decreto 813/2024 dictado en el marco de medidas similares— el municipio aplicó el mismo criterio jurídico.

Según el considerando de la resolución, el paro convocado por CTERA “no se origina en un conflicto colectivo de trabajo local ni se vincula con condiciones laborales, salariales o de prestación de servicios del personal docente municipal”. Por esa razón, el gobierno local entendió que no corresponde que el Estado empleador financie la medida de acción directa.

El artículo primero del texto oficial dispone que las inasistencias registradas ese día “serán descontadas del haber del mes correspondiente”, salvo en los casos en que los agentes puedan justificar su ausencia conforme a la normativa vigente.

Además, se instruye a los responsables jerárquicos y jefes de área a informar a la Dirección de Recursos Humanos la nómina de los trabajadores que no prestaron servicios, bajo su exclusiva responsabilidad. Esa comunicación deberá realizarse “en tiempo y forma” para que la dependencia contable ejecute los descuentos.

El acto administrativo se enmarca en las facultades delegadas por el Departamento Ejecutivo municipal, a través del Decreto 1356/2025, que autoriza a la Secretaría Legal, Técnica y de Hacienda a disponer los descuentos salariales ante inasistencias derivadas de medidas gremiales o manifestaciones de fuerza.

La resolución fue registrada y publicada en el Boletín Oficial del Partido de General Pueyrredon, con fecha del 16 de octubre de 2025, y comunicada a las áreas de Recursos Humanos y Contaduría General para su cumplimiento.

