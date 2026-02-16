El Municipio homenajeará a Mariano Mores con una serie de actividades gratuitas

En la casa ubicada en Alem 2469 se realizarán dos charlas alusivas (a cargo de Leonardo de Angelis y Antonella Juárez) y una presentación de la Orquesta Municipal de Tango.

La Municipalidad de General Pueyrredon -a través del Ente Municipal de Turismo y Cultura- informa que este miércoles 18 de febrero a partir de las 19 festejará el cumpleaños de Mariano Mores con una actividad con entrada gratuita en la Casa que fuera de propiedad del músico (ubicada en Alem 2469 esquina Gascón) y que ahora funciona como Museo.

Las actividades comenzarán a las 19 con dos charlas: “Mariano Mores y la década del setenta en Mar del Plata” y “Tango y espectáculos en la Belle Epoque del arte marplatense”, a cargo de Leonardo de Angelis y Antonella Juárez.

Posteriormente, a las 20, será el turno de una presentación de la Orquesta Municipal de Tango y un homenaje a Mores a través de sus solistas: el Maestro Julio Dávila, Germán Galbato en bandoneón, Emmanuel Soulé en contrabajo, Pablo Albornoz en violín y Jorge Álvarez en voz.

Se recomienda a las personas interesadas en asistir a esta jornada de homenaje que se acerquen con antelación a las actividades.

