El Municipio informa el funcionamiento de las guardias para este fin de semana largo

Se mantendrán guardias en Salud, Higiene Urbana, Seguridad, Desarrollo Social y Obras Sanitarias y no habrá servicio de recolección de residuos durante el viernes 1 de mayo . También se detallan los horarios de atención en los cementerios municipales.

La Municipalidad de General Pueyrredon informa el funcionamiento de las guardias durante el fin de semana largo con motivo del feriado del viernes 1 de mayo en conmemoración del Día del Trabajador.

Los Centros de Salud que permanecerán abiertos este viernes son: Ameghino (Luro 10.052), Batán (Calle 145 y 132), La Peregrina (Ruta 226, kilómetro 17), Playa Serena (Calle 11 número 360, entre 8 y 10) y Oñativia (José Hernández 475). Habrá demanda espontánea del Centro de Salud Alto Camet (Cura Brochero 7100) de 8 a 18.

Por otra parte, el Centro de Salud 1, ubicado en Avenida Colón y Salta, permanecerá cerrado durante el viernes. Ante cualquier emergencia médica se puede llamar al SAME al 107 las 24 horas y al 109, la línea gratuita de salud mental.

Durante este viernes 1 de mayo no habrá recolección de residuos y se retomará el servicio con normalidad a partir del sábado 2 a las 6.

Además, el viernes el Cementerio Parque abrirá sus portones de 7 a 17.30, mientras que la atención al público en la Administración será de 7.30 a 12. El ingreso de servicios fúnebres de inhumación a nicho, bóveda y panteón se realizará de 9 a 12.

En el Cementerio Loma, la atención administrativa será de 8 a 17.30. Mientras que la introducción a depósito temporario será de 9 a 12.30. El portón principal de Almafuerte y Bernardo de Irigoyen estará abierto de 8 a 17.30 y el acceso por Juan J. Paso y Bernardo de Irigoyen, de 8 a 13.

En cuanto a la Secretaría de Seguridad, se trabajará con guardias mínimas y de urgencias a través del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), la Patrulla Municipal, Tránsito y la línea 103 de Defensa Civil. En caso de emergencias, los vecinos pueden comunicarse al 911.

Desde el área de Desarrollo Social se informó que el Equipo de Atención a la Niñez en Situación de Riesgo estará disponible las 24 horas mediante la línea 102. Para casos de violencia de género se encuentra habilitada la línea 144, y ante emergencias se deberá llamar al 911.

Para la asistencia a personas en situación de calle, los vecinos pueden comunicarse a través de la opción 5 del 147, al Parador Las Américas (Las Américas 4650443) o por WhatsApp al 2235209122. También está disponible el WhatsApp de la Dirección de Asistencia a las Víctimas, 2235902945.

En Obras Sanitarias se mantendrán las guardias operativas por los servicios de agua, cloacas y desagües pluviales.

Por consultas los vecinos podrán comunicarse por WhatsApp al 2236948900 ó llamando al 0810-666-2424. También en el sitio www.osmgp.gov.ar se pueden realizar trámites y consultas.

Para más información sobre los servicios municipales, se puede ingresar a www.mardelplata.gob.ar

Comentarios

comentarios