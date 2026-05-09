El Municipio informa que General Pueyrredon ha salido del alerta meteorológico

No obstante, habrá lluvias y lloviznas intermitentes hasta la mañana del domingo. La Municipalidad continúa con el esquema de monitoreo permanente de la situación y está resolviendo los últimos reclamos. El corte en el sector del Paseo Dávila continuará has las 21. Ante emergencias, los vecinos pueden comunicar con Defensa Civil al 103 o con SAME al 107.

El Municipio -a través de la Secretaría de Seguridad- informa que según los últimos reportes emitidos por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), General Pueyrredon ha salido del alerta amarillo. No obstante, el mal tiempo seguirá con lluvias y lloviznas intermitentes hasta la mañana de este domingo.

En lo que respecta a las actividades realizadas en la jornada de hoy por personal municipal, desde Defensa Civil se comunicó que hubo intervenciones en distintos sectores del Partido, a raíz de caídas de árboles o postes y retiro de ramas de gran porte que obstaculizaban el tránsito. También participó el Departamento Operativo de Ingeniería de Tránsito en situaciones específicas relacionadas al funcionamiento de semáforos. Además, hubo cortes de energía o de servicio de telefonía a raíz de la caída de cables, producto de los fuertes vientos. Se estima que en las próximas horas se de solución a la totalidad de los reclamos.

Por otra parte, desde temprano se cortó el tránsito en el sector costero desde el inicio del Paseo Dávila en Diagonal Alberdi hasta la avenida Libertad. Dicho operativo se mantendrá hasta las 21 aproximadamente, evitando el paso peatonal y vehicular hasta que mejoren las condiciones climáticas.

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