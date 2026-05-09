Histórico: el argentino Faustino Oro logró el título de Gran Maestro de ajedrez con apenas 12 años

Todavía le resta una partida en el Abierto de Cerdeña, pero, sin importar el resultado, ya alcanzó la norma que le faltaba para conseguir un nuevo hito en su carrera.

El joven prodigio argentino Faustino Oro logró un hito memorable en el ajedrez mundial: con solo 12 años, 6 meses y 26 días, se convirtió en el segundo Gran Maestro más joven de la historia.

El nacido en el barrio porteño de San Cristóbal, que llegó al Abierto de Cerdeña con un Elo (sistema de puntuación numérico) de 2629, acumula cinco victorias y tres empates en el certamen, donde se mantiene invicto tras ocho rondas.

A lo largo de la competencia derrotó al alemán Gerhard Lorscheid, al francés Alexis Tahay, al italiano Guido Caprio y al polaco Bartlomiej Niedbala, además de firmar tablas frente a los indios Adharsh Murali Karthikeyan, Aditya Mittal y Leon Mendonca.

El joven alcanzó la marca luego de vencer con piezas blancas al maestro internacional polaco Bartlomiej Niedbala y quedar con seis puntos sobre ocho posibles. Incluso una derrota en la última ronda frente al ruso Ian Nepomniachtchi, exretador al título mundial, no modificará este logro histórico.

Faustino Oro es uno de los talentos más sorprendentes del deporte argentino. (Foto: @faustioro/Instagram)

Para conseguir la norma definitiva de Gran Maestro, Faustino necesitaba una performance superior a los 2600 puntos Elo. Dependiendo del rival, podía requerir al menos unas tablas en la última partida. Sin embargo, el emparejamiento terminó favoreciéndolo: gracias a sus resultados en el torneo, enfrentará justamente a Nepomniachtchi, cuyo altísimo ranking Elo le permite alcanzar la norma incluso en caso de derrota.

El domingo, desde las 4:30 de la madrugada de Argentina, disputará la última partida del abierto con la posibilidad de cerrar oficialmente una actuación histórica.

Con apenas 12 años, Oro ya es un fenómeno del circuito internacional. En junio de 2024 se había convertido en el Maestro Internacional más joven de la historia con tan solo 10 años, 8 meses y 16 días, mientras que en mayo de 2026 alcanzó su mejor ranking Elo clásico con 2528 puntos.

Fuente: TN

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