El Municipio informó como será el Operativo de Seguridad en Playas durante el verano

Ante la llegada de calor y del turismo a la ciudad, se pone en marcha el cronograma completo para el verano 2025/2026. Toda la información se encuentra disponible en www.mardelplata.gob.ar/seguridadenplayas.

La Municipalidad de General Pueyrredon, a través de la Secretaría de Seguridad, pondrá en marcha el servicio de guardavidas para el verano 2025/2026, asegurando la protección y bienestar de los vecinos y turistas. Esta iniciativa tiene como objetivo brindar tranquilidad a quienes aprovechen las playas durante esta temporada, garantizando la cobertura en áreas clave para prevenir incidentes y responder ante cualquier emergencia.

En este sentido, se ha dispuesto que desde el 1 de noviembre hasta el 5 de abril, inclusive, se cubra el servicio de guardavidas en todas las playas en los horarios:

Desde el 1 de noviembre de 2025 hasta el 8 de marzo de 2026: de lunes a domingo, de 8 a 20.

Desde el 9 de marzo hasta el 22 de marzo de 2026: de lunes a domingo, de 8 a 19.30.

Desde el 23 de marzo hasta el 5 de abril de 2026: de lunes a domingo, de 8 a 19.

Asimismo, el Operativo estará reforzado con tres embarcaciones fijas ubicadas en las playas Puerto Cardiel, Arenera y Cruz del Sur.

Este operativo es parte de los esfuerzos continuos del municipio para promover el disfrute seguro de los espacios públicos y naturales durante todo el año, anticipándose a la temporada de verano.

Toda la información se encuentra disponible en www.mardelplata.gob.ar/seguridadenplayas.

Comentarios

comentarios