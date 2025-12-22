El Municipio otorga un beneficio por pago adelantado de los anticipos 2026 de la Tasa por Servicios Urbanos

El descuento del 5% es válido para pagos efectuados hasta el 9 de enero de 2026 inclusive. Para obtener las boletas, los vecinos pueden ingresar en www.mardelplata.gob.ar/arm

La Municipalidad de General Pueyrredon, por medio de su Agencia de Recaudación Municipal (ARM), comunica que se otorgará un descuento del cinco por ciento para quienes realicen el pago adelantado de los anticipos 2 a 12 inclusive del ejercicio fiscal 2026 correspondientes a la Tasa por Servicios Urbanos, siempre que se efectúe hasta el 9 de enero de 2026 inclusive.

Además del descuento, quienes opten por adelantar los anticipos no serán alcanzados por futuras actualizaciones contempladas en la Ordenanza Impositiva vigente, tanto para la Tasa por Servicios Urbanos como para la Contribución a la Salud, la Educación y el Desarrollo Infantil. De este modo, el vecino puede cancelar la totalidad de los anticipos 2026 sin experimentar ningún tipo de ajuste en el monto.

Cabe destacar que este beneficio se sumará al ya existente para los contribuyentes cumplidores. Además, el comprobante para el pago de los adelantos estará disponible para descargar en www.mardelplata.gob.ar/arm

Para consultar por más información los vecinos pueden comunicarse telefónicamente al 499 8370 (internos 4334, 4335, 4327), escribir al Whatsapp 223 5423899 – entre las 8:15 y las 14- o al correo electrónico dpinmueble@mardelplata.gob.ar , como también acercarse a las oficinas ubicadas en Salta 1842.

