El Municipio presenta la agenda de actividades de mayo en las bibliotecas barriales

El cronograma incluye talleres y encuentros literarios. Las propuestas se desarrollarán en distintos puntos de la ciudad con acceso para toda la comunidad

El Ente de Turismo y Cultura (EMTURyC) informa el cronograma de actividades programadas para mayo en las diversas bibliotecas barriales del Partido de Gral. Pueyrredon.

En la Biblioteca Revolución de Mayo, ubicada en avenida Libertad 5265, se llevará adelante la propuesta «Plaza a Libro Abierto», que consiste en una suelta de libros y revistas en el espacio público circundante. Asimismo, el sábado 9 de mayo, de 10.30 a 16.30, Gonzalo del

Blanco dictará un taller de macramé. Esta institución también celebrará su 60° Aniversario con charlas, espectáculos y actividades especiales. En este marco, el ciclo «Contar Mar del Plata» contará con la presencia de escritores locales los días martes 26, miércoles 27, jueves 28 y viernes 29 de mayo, en el horario de 17 a 19.30.

Por su parte, la Biblioteca Almafuerte, de Primera Junta 6521, conmemora su 42° aniversario con el «Taller de Scrap Literario». Esta actividad, que utiliza la técnica de scrap collage para personalizar elementos mediante la reutilización de material bibliográfico de la obra de Pedro Bonifacio Palacios, se dictará los sábados 2, 9, 16, 23 y 30 de mayo, de 11 a 12. El taller, que cuenta con la colaboración de Paloma Brizuela, consta de tres fases: lectura, elección de fragmentos y producción artística.

En la Biblioteca Nicolás Avellaneda, ubicada en Joaquín V. González y Storni, se realizan los «Encuentros de Lectura Compartida» los jueves y viernes a partir de las 14, con una duración variable.

La Biblioteca Depositaria de las Naciones Unidas y Hábitat, ubicada en Olavarría y Gascón, ofrece una variada oferta formativa coordinada por diferentes organismos. Los lunes, la licenciada Daiana Olivero dicta el taller de «Herramientas para el autocuidado integral» de 8.30 a 10, seguido por el de «Estimulación cognitiva» a cargo de la licenciada Meggan Binnier, de 10.30 a 12; ambos organizados por UPAMI. Los martes, bajo la organización de PEBA, se desarrolla un taller de Italiano con María Alejandra Pennisi de 9 a 11, y un taller de «Escritura creativa y alfabetización expresiva» con Ulises Cuenca de 11.30 a 13.30.

La Biblioteca Estación Chapadmalal, de Avenida F y Calle 7 -Estación Chapadmalal-, participará el domingo 17 de mayo en la «Fiesta de las Canteras», organizada por la Asociación de Fomento Estación Chapadmalal en la vieja estación, en el horario de 11 a 18. Finalmente, la Biblioteca Gladys Smith, ubicada en Los Eucaliptus 642, presentará el 16 de mayo, de 10 a 17, la actividad «Roleando en la Biblioteca». Esta jornada dedicada a los juegos de rol incluirá charlas sobre la evolución de los sistemas de reglas y recorridos históricos desde los wargames hasta el diseño moderno.

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