Participación marplatense en el Vintage Computer Festival Latin America (VCF Latam) 2026

La delegación del equipo de RetroByte.com.ar regresó a Mar del Plata tras un paso histórico por Bahía Blanca. A su regreso confirmaron que una nueva computadora de diseño local se llamará «ANITA M-24» y que tanto su lanzamiento oficial como la presentación de un libro sobre la historia de las Home Computers se realizarán en durante el 2026 en nuestra ciudad.

La culminación del Vintage Computer Festival Latin America (VCF Latam) 2026, llevado a cabo entre el 24 y el 26 de abril en las instalaciones del Bahia HUB (Fitz Roy 682, Bahía Blanca), ha dejado un saldo de alto impacto para la ingeniería de sistemas y la industria tecnológica nacional. El evento, auspiciado por la Vintage Computer Federation y organizado por el museo interactivo Espacio TEC, se erigió como el epicentro de la computación clásica en el hemisferio sur. En este contexto, la delegación marplatense de RetroByte no solo cumplió con una tarea de vinculación con especialistas de latinoamérica, sino que, a su regreso a la ciudad, reveló detalles estratégicos sobre el futuro de los amantes de la informática retro nacional.

Tras su regreso, Joaquín Gayone y Marcelo Pérez Peláez, referentes de RetroByte anunciaron el desarrollo de la primera computadora vintage diseñada íntegramente en Argentina bajo estándares modernos. Tras su retorno a Mar del Plata, confirmaron que la máquina ha sido bautizada como ANITA M-24. Este equipo busca emular sistemas operativos y hardware de la década de 1980, permitiendo la ejecución de software nativo de plataformas icónicas en un entorno de hardware robusto y contemporáneo, resolviendo así las limitaciones de los componentes originales. Además su estética será un homenaje a los mejores diseños de la historia de la computación.

Asimismo, se ratificó que el lanzamiento oficial de la ANITA M-24 y la presentación del nuevo libro de Joaquín Gayone, especializado en la evolución técnica y el impacto de las Home Computers, tendrán como escenario la ciudad de Mar del Plata. Al respecto, Gayone señaló durante su balance post-evento: «Nuestra misión con RetroByte ha evolucionado poco a poco del archivo digital a la implementación física. La ANITA M-24 no será solo un tributo; es una pieza de ingeniería funcional que busca mantener vivo el legado de los 8-bits mediante un diseño propio».

El paso por el VCF Latam 2026 estuvo marcado por encuentros con figuras fundamentales del sector. Hernán Wilkinson, de la firma 10Pines, destacó la calidad de las exposiciones y las charlas, mencionando que la muestra de computadoras vintage logró «hacer caer una lágrima» a los asistentes. Wilkinson subrayó la presencia de Hugo Mazer, responsable de que la firma Czerweny fabricara calculadoras y la legendaria Sinclair ZX Spectrum en Argentina. Mazer compartió detalles técnicos sobre los procesos de manufactura que permitieron la masificación informática en el país, un hito que marcó el inicio de muchos profesionales actuales en la materia.

La relevancia internacional del certamen quedó sellada con la participación de David Crane, cofundador de Activision y creador de Pitfall!, quien analizó la transición de los sistemas de 8 bits hacia la industria moderna. Por su parte, el área de Investigación y Desarrollo (R&D) contó con la disertación magistral de Carlos Galucci. El reconocido hacker y desarrollador uruguayo expuso sobre «Computadoras de Relés» y exhibió sus avances en hardware para plataformas TK90 y software multiplataforma para Commodore, Atari y Spectrum.

Otro de los puntos altos que resonó en la delegación fue la muestra de Roberto Trillo, coleccionista que expuso calculadoras mecánicas que datan del año 1800. Esta exhibición permitió trazar una línea evolutiva desde la aritmética mecánica del siglo XIX hasta la lógica binaria contemporánea, reforzando el carácter pedagógico del festival.

El evento se desarrolló en el Bahia HUB, un edificio histórico restaurado que funciona como núcleo de innovación, en sinergia con Espacio TEC, el mayor recinto interactivo de informática de Latinoamérica. Bajo una filosofía de hardware abierto, el museo garantizó una experiencia empírica donde el visitante interactuó con equipos operativos. Para la comunidad tecnológica de Mar del Plata, el balance del VCF Latam 2026 representa el inicio de una fase de producción local, con la mirada puesta en la próxima presentación local de la ANITA M-24.

Comentarios

comentarios