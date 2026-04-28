Lerner agotó el Gran Rex y «Déjame Volver» ya suena más cerca del mar

Con entradas agotadas y Los Tipitos como invitados especiales, Alejandro Lerner celebró 45 años de música ante un público que lo ovacionó de principio a fin. El próximo 6 de junio, Radio City Mar del Plata será el escenario de la continuidad de un momento artístico único.

El Gran Rex fue, una vez más, mucho más que un teatro. La noche del domingo en que Alejandro Lerner presentó su show con entradas completamente agotadas se vivió como una verdadera ceremonia: el reencuentro de un artista con su público más fiel, con 45 años de canciones como hilo conductor y la emoción de un presente renovado, que comienza a compartir con sus seguidores del país y que tendrá a Mar del Plata como uno de sus puntos neurálgicos el 6 de junio en el Teatro Radio City. Las entradas ya están a la venta en Plateanet y boletería de San Luis 1750.

El espectáculo arrancó con una dosis de humor y guiño a la cultura pop: un video del propio Lerner llegando al teatro a bordo de un auto de Fórmula 1 muy similar al de Franco Colapinto, que arrancó las primeras carcajadas de la noche antes de que el artista tomara el escenario. De allí en más, todo fue emoción.

El repertorio recorrió con precisión quirúrgica los grandes momentos de su carrera: «Cuatro estrofas», «Por un minuto de amor», «Secretos», «Dame», «Amarte así», «Algo de mí en tu corazón», «Juntos para siempre», «Campeones de la vida», «Después de ti», «Todo a pulmón», «Volver a empezar» y «Quién te dijo» junto a Los Tipitos.

El otro momento destacado fue la presentación en vivo de «Déjame volver», el single que lanzó recientemente como anticipo de su próximo disco de estudio. La canción, cuyo impactante video ya revela una sonoridad marcadamente rockera, deja entrever el camino sonoro que tomará el nuevo álbum: un Lerner que vuelve al estudio después de una década con las ideas muy claras y la energía intacta.

Después del Gran Rex, Alejandro continuará con la grabación de ese nuevo trabajo, antes de su retorno a Mar del Plata y al Centro de Arte Mdq, convertido en su casa musical junto al mar .Si bien en los últimos años fue presentando singles y colaboraciones, este álbum representa un regreso concreto al formato largo, y la expectativa es enorme.

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