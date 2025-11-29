El Municipio presenta la programación de diciembre en el Teatro Colón

La cartelera incluye presentaciones de la Orquesta Sinfónica y de la Banda Sinfónica Municipales, además de galas de ballet y shows tributo a bandas icónicas. Las entradas están a la venta en la boletería del teatro ubicado en Hipólito Yrigoyen 1665.

El Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC) informa sobre la programación de diciembre que se desarrollará en el Teatro Colón. La agenda incluye ópera y musicales hasta rock sinfónico, tango, folklore y danza flamenca, entre otras opciones.

El lunes 1 a las 21 se presenta «Operlírica», momentos de óperas y musicales. La entrada general para esta función tiene un costo de $10.000 y de $7.500 para jubilados, residentes y estudiantes. El martes 2 a las 20.30 se celebrarán los 10 Años de los Premios «Sol Ro Mi», con entradas a $6000 (general) y $4000 (con descuento para residentes, jubilados y estudiantes). El miércoles 3 a las 21, el coro «BlackVoice» y el «Quinteto Oro Negro» presentarán el espectáculo «Voces de Libertad», con un costo de $12.000 la entrada general y $9.000 con descuento.

El viernes 5 a las 21, la «Gala de Ballet» exhibirá coreografías clásicas, contemporáneas y neoclásicas. La entrada general será de $12.000 y $9.000 con descuento. Al día siguiente, el sábado 6 a las 21, la Orquesta Sinfónica Municipal, dirigida por el Mtro. Guillermo Becerra, tendrá un valor de entrada general de $5.550, y $4.100 con descuento. El domingo 7 a las 21, el humorista Beto Mena y el cantante Ariel Juárez se presentan con su show «Que Par de Pájaros Los Dos», con entradas a $12.000 y $9.000 (descuento).

El lunes 8 a las 21, la banda «Time Machine” ofrecerá un show de clásicos del rock de los 80s y 90s junto al Coro «Vocakooza». Las entradas generales tienen un valor de $12.000 y con descuento, $9.000. El jueves 11 a las 21, Ecos del Tiempo Trío realizará el homenaje a bandas como The Beatles, Queen y Coldplay, espectáculo que tiene un valor general de $8.500 y $6.400 con descuento. Por otro lado, el viernes 12 a las 20, se realizará el acto de fin de año «Integra Sports» con entrada libre y gratuita.

Continuando con la programación durante diciembre, el sábado 13 a las 21 se presentará la Orquesta Municipal de Tango, bajo la dirección del Mtro. Julio Davila, con entradas a $5.550 (general) y $4.100 (descuento). El domingo 14 a las 21, la Compañía Tango Furia, reconocida con el Estrella de Mar 2024, subirá al escenario con su show, las entradas cuestan $15.000 y $11.200 (descuento).

La agenda continúa con «Sueño Stéreo», el tributo a Soda Stéreo el martes 16 a las 21, con entradas a $15.000 (general) y $11.200 (descuento). El miércoles 17 a las 21 será el turno de «Voces del Musical, un Musical de Musicales», con los mismos valores. Mientras que el jueves 18 a las 21, se presentará «Patria Soy», con entradas a $10.000 y $7.500 (descuento). Finalmente, el viernes 19 a las 20 se suma al ciclo municipal la Banda Sinfónica Municipal, dirigida por el Mtro. José María Ulla, con entradas a $5.550 y $4.100 (descuento).

El sábado 20 a las 21 se ofrecerá otra función de la Orquesta Sinfónica Municipal, con entradas a $5.550 y $4.100 (descuento). El domingo 21 a las 21 se vivirá una «Noche Flamenca» a cargo del Ballet «Mora Triana», con entradas a $12.000 y $9.000 (descuento). El lunes 22 a las 21 se presentará «Ecos de la Tierra Lejana», el valor de las entradas son de $14.000 y $10500 con descuento para jubilados, residentes y estudiantes. El martes 23 a las 21 se presentará el espectáculo «Música de Cámara Violín y Piano a 4 Manos», con entradas a $10.000 y $7.500 con descuento.

Finalmente, el sábado 27 a las 20 se presentará «Nativo» de Folklore, a cargo del Ballet «Martín Güemes», con un valor de $12.000 (general) y $9.000 (descuento). El cierre del mes será el domingo 28 a las 20 con la tercera edición de «Bruma Fest» , un festival para artistas emergentes. Las entradas para el festival tienen un costo general de $15.000 y de $11.200 con descuento.

Es importante destacar que las entradas se consiguen en la boletería del Teatro Colón, ubicada en Hipólito Yrigoyen 1665. La programación se puede consultar ingresando en www.mardelplata.gob.ar/colonprogramacion.

