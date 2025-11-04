El Municipio realizará la campaña de concientización por el mes de la prevención del Cáncer de Próstata

Del 11 al 20 de noviembre se realizará en el CEMA la determinación del antígeno prostático específico, de 8.30 a 10.30 y sin orden médica.

En el marco del mes de la prevención del cáncer de próstata, el Municipio -a través de la Secretaría de Salud- realizará una campaña de concientización.

En detalle, del 11 al 20 de noviembre (a excepción de feriados, sábados y domingos) se realizará en el laboratorio del CEMA (Pehuajó 250) la determinación del antígeno prostático específico (PSA), de 8.30 a 10.30 y sin orden médica.

Con respecto a los requisitos para el control, se lo pueden realizar personas mayores de 45 años con antecedentes familiares o a partir de los 50 como examen preventivo anual.

Desde el servicio de Laboratorio Municipal solicitan que la persona que desee realizarse el estudio tenga abstinencia sexual de tres días previos a la toma de muestra, siete días o más sin manipulación prostática (tacto rectal, masaje prostático, entre otros), no hacer ejercicio físico intenso el día anterior ni consumir alcohol y si está cursando alguna infección o presenta fiebre esperar a que se resuelva el cuadro.

En ese sentido, la directora del CEMA la doctora Carina Conde expresó que “la detección precoz del cáncer de próstata es muy importante ya que es una patología altamente tratable” y agregó “es recomendable que las personas se realicen los controles tanto con el PCA como visitando al urólogo al menos una vez al año a partir de los 50”.

Cabe recordar que los vecinos que necesiten un turno para esta especialidad pueden acercarse a su Centro de Salud para que el profesional realice la orden de derivación al servicio de urología del CEMA. Luego desde el CAPS se comunicarán para informarle el día y el horario del turno asignado.

Sobre el cáncer de próstata

Es un tumor maligno que se forma en una glándula del aparato reproductor masculino, ubicada debajo de la vejiga y delante del recto.

En esa línea, la detección se realiza a través del antígeno prostático específico (PSA), el examen digital rectal (DRE) y la biopsia prostática.

Si bien no se conocen las causas que originan el cáncer de próstata, existen factores de riesgo que favorecen su desarrollo. Esta enfermedad es poco frecuente en personas menores de 50 años y las probabilidades de padecerlo aumentan considerablemente con la edad. Además, el riesgo es mayor si padre o hermano tuvieron esta enfermedad ya que cerca de un 10% de los cánceres de próstata pueden darse como resultado de una predisposición genética o hereditaria.

Los hábitos saludables, tales como la actividad física diaria y llevar una alimentación rica en frutas y verduras, contribuyen a reducir el riesgo de padecer cáncer.

