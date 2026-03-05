El Museo Castagnino presenta su programación con muestras, visitas guiadas y un encuentro por el Día de la Mujer

La programación incluye tres exposiciones temporales, recorridos guiados regulares y una actividad especial el 8 de marzo en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. El acceso es de miércoles a lunes de 14 a 19.

El Museo Municipal de Arte Juan Carlos Castagnino, ubicado en Avenida Colón 1189, presenta para marzo una agenda cultural variada que combina exposiciones, actividades de extensión y recorridos guiados por las distintas plantas del edificio histórico conocido como Villa Ortiz Basualdo.

Exposiciones

En planta baja se exhibe la muestra “Arte y Diseño: diálogos con la Villa Ortiz Basualdo”, que permanecerá hasta el 5 de abril. La propuesta establece un diálogo entre la Colección de Artes Visuales del museo —integrada por pinturas, dibujos, grabados y textiles— y el mobiliario Art Nouveau belga de la Villa. Las piezas seleccionadas generan vínculos formales y conceptuales a través de colores, ritmos y materiales que se relacionan entre sí, poniendo en evidencia que la villa no es solo un espacio contenedor sino una obra de arte integral.

En el primer piso, los visitantes pueden recorrer el mobiliario original del edificio construido en 1909 para la familia Ortiz Basualdo, principalmente de estilo Art Nouveau del diseñador belga Gustave Serrurier-Bovy, junto a piezas de estilo francés y neogótico. El recorrido incluye oratorio, salas de música y lectura, comedores, baño, ascensor, dormitorios, palco de músicos y office de mozos.

En el segundo piso se presenta “Castagnino y su círculo”, muestra que pone en diálogo las obras de Juan Carlos Castagnino con artistas que compartieron su compromiso social, mirada humanista e interés por los trabajadores, los oficios y la vida cotidiana. Entre los artistas presentes se encuentran Antonio Berni, Raúl Soldi, Carlos Alonso, Raquel Forner, Leopoldo Presas, Helios Gagliardi, Mario Mollari, Helio Casal, Juana Elena Diz, Anita Payró, Alberto Bruzzone, Enrique Policastro y Pablo Menicucci, entre otros.

En el tercer piso se puede disfrutar de “Castagnino 4 estaciones – Primavera – Verano – Otoño – Invierno”, exposición que se extenderá hasta noviembre. La propuesta propone un recorrido sensible por los ciclos vitales del ser humano a través de la obra de Castagnino, utilizando las estaciones como metáfora de los procesos de transformación, introspección y renacimiento.

Actividad especial: «Mujeres que hacen»

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el domingo 8 de marzo a las 17 el Museo realizará “Mujeres que hacen”, un encuentro con mujeres vinculadas al arte y la cultura que compartirán sus prácticas, desafíos y recorridos profesionales. Participarán la artista plástica Valeria Luchesi, la fotógrafa de naturaleza, paisajes y fotografía nocturna Alejandra Heis, y la tatuadora Antonella Di Sabatto. Cada invitada ofrecerá una intervención breve de 15 minutos seguida de un espacio de intercambio con el público. La actividad es con entrada libre y gratuita.

Recorridos guiados

Todos los sábados a las 17 se realizan visitas tradicionales con recorrido general por la Villa Ortiz Basualdo: arquitectura, estilos decorativos, mobiliario original e historia de la familia. La actividad es apta para todo público, no requiere inscripción previa, tiene una duración aproximada de 45 minutos y el costo equivale al valor de la entrada al museo. El acceso es únicamente por escalera.

Además, una vez al mes —en fecha a confirmar a través de las redes del Museo— se realiza la visita al Área de Servicio, que permite recorrer espacios habitualmente no accesibles al público general, como el office de mozos, el ático, la casa de caseros, la escalera auxiliar y las dependencias de servicio. La actividad tiene una duración aproximada de una hora y se realiza con agenda previa a través del correo visitasmuseocastagnino@gmail.com. Se recomienda concurrir con calzado cómodo.

Horarios, entradas y servicios

El Museo abre de miércoles a lunes de 14 a 19. Los martes permanece cerrado. El lunes 23 de marzo también abre en su horario habitual, de 14 a 19. La entrada general tiene un valor de $3.900, mientras que para residentes, jubilados y estudiantes el costo es de $2.900.

El Museo cuenta con Servicio Educativo con propuestas y recorridos guiados orientados al conocimiento de la Villa Ortiz Basualdo, la figura de Juan Carlos Castagnino y las exposiciones en curso, destinados a niveles inicial, primario y secundario. Las consultas pueden realizarse a educammajcc@gmail.com. Para nivel terciario y universitario, el contacto es visitasmuseocastagnino@gmail.com

La Biblioteca especializada en artes visuales y el Archivo documental —que incluye fondos de artistas, gráfica institucional desde 1980 y colecciones de catálogos— están disponibles con cita previa a través de bibliotecammajcc@gmail.com . El Boletín de Novedades Bibliográficas puede consultarse en https://issuu.com/bibliotecammajcc/docs

Comentarios

comentarios